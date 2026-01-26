حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، من انتشار الأتربة العالقة ونشاط الرياح على معظم الأنحاء، مع تركيز على السواحل الشمالية الغربية، ما يثير الرمال والأتربة ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة مع تقدم الوقت على أغلب المناطق.

ونصحت المواطنين إلى ارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية، وتجنب الوقوف تحت الأسطح المتهالكة واللوحات الإعلانية.

فيما يلي، أبرز تأثيرات العواصف الترابية على صحة العين، ونصائح للحماية، وفقا لموقع "hindustantimes".

جفاف العين

التعرض للعواصف الترابية والغبار يزيد من خطر جفاف العين، خاصة لدى مرتدي العدسات اللاصقة أو من لديهم تاريخ سابق للجفاف، ومن أبرز الأعراض: دموع مفاجئة، شعور بوجود جسم غريب، احمرار وتهيج، فضلا عن صعوبة فتح العينين بشكل طبيعي.

حساسية العين

يتسبب الغبار في تحفيز رد فعل تحسسي بالعين، يظهر على شكل حكة وتهيج واحمرار، مع إفراز مخاط لزج يزعج الرؤية ويزيد الانزعاج.

التهاب الملتحمة

يمكن أن تؤدي العواصف الترابية إلى التهاب الملتحمة، الذي يظهر على شكل احمرار العينين، وتهيج الجفون، وإفرازات تكون مزعجة، ويستدعي الأمر تدخلا طبيا، خاصة إذا كان الالتهاب ناجما عن عدوى بكتيرية معدية.

التهاب القرنية

التهاب القرنية أحد أخطر مضاعفات التعرض للغبار، ويؤدي إلى فقدان البصر إذا تُرك دون علاج، تظهر الأعراض على شكل احمرار العينين، ألم، إفرازات، ضعف وضوح الرؤية، وحساسية للضوء.

ويتطلب التدخل الطبي الفوري لتجنب أي مضاعفات دائمة، ويُعتبر مستخدمو العدسات اللاصقة الأكثر عرضة للإصابة.

إصابات العين

يمكن أن يتسبب الحطام المتطاير في العواصف الترابية بإصابات تتراوح من خدوش طفيفة إلى ثقب في العين، مع أعراض تشمل الألم الشديد واحمرار العين، وتصل إلى فقدان البصر، وتتطلب تدخلا فوريا من طبيب مختص.

نصائح لحماية العين أثناء العواصف الترابية

وفقا لموقع "DrBasueyecare"، هناك عدة خطوات أساسية لحماية العينين:

- ارتداء نظارات واقية أو نظارات شمسية عند الخروج في العواصف الترابية.

- غسل العينين فورا لإزالة الغبار والملوثات.

- تجنب فرك العين، لتقليل خطر دخول البكتيريا أو المواد المهيجة.

- يمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح العين برفق.

- شرب الماء بانتظام للوقاية من جفاف العين.

- اتباع نظام غذائي متوازن عن طريق تناول أحماض أوميجا 3، فيتامين سي، والخضراوات والفواكه لدعم صحة العين.

- تجنب لمس العين بأيد متسخة، لتقليل خطر العدوى.

- استخدام قطرات العين الأيورفيدية، لتقليل التهيج والاحمرار والجفاف، مع الالتزام بتعليمات الطبيب.

نصائح إضافية خلال موجة العاصفة الترابية:

- ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

- توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية.

- تجنب الوقوف تحت الأسطح المتهالكة أو اللوحات الإعلانية أثناء العواصف الترابية.

- اتباع هذه الإجراءات يضمن حماية العينين والجهاز التنفسي من مضاعفات العواصف الترابية، ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات العين الخطيرة.

اقرأ أيضا:

كيف يؤثر تناول ملعقة عسل يوميا على الذاكرة والمناعة؟

لماذا يصاب بعضنا بالزكام ولا يشعر به الآخرون؟

"دون تلف أو تغيير لونه".. 8 طرق فعالة لـ تخزين الثوم قبل رمضان

بعد وفاة أم وأطفالها الأربعة بشبرا.. نصائح لتجنب حوادث تسرب الغاز



احذر.. 5 أعراض غير متوقعة قد تكشف السرطان مبكرا