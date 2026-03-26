بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط العواصف الترابية، يوصي الأطباء بعدم خروج بعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، تجنبا لتدهور حالتهم نتيجة استنشاق الهواء الملوث.

وقال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مرضى الربو وحساسية الصدر في مقدمة هذه الفئات، إذ يمكن أن تؤدي الأتربة إلى نوبات ضيق تنفس حادة قد تستدعي التدخل الطبي.

ما الفئات المعرضة للخطر في العواصف الترابية؟



وأضاف "بدران" في تصريحات لمصراوي، أن مرضى حساسية العيون أيضا معرضون لالتهابات شديدة نتيجة الغبار، ما قد يؤدي إلى احمرار وحكة مزعجة تتطلب علاجا فوريا.

كما تشمل الفئات الأكثر خطورة الأطفال، نظرا لعدم اكتمال جهازهم المناعي، وكبار السن الذين يعانون من ضعف القدرة على مقاومة التغيرات البيئية.

كيف يتأثر مرضى القلب بالعواصف الترابية؟



وأشار إلى أن مرضى القلب قد يتأثرون بزيادة الإجهاد الناتج عن تلوث الهواء، وهو ما قد يفاقم حالتهم الصحية، إضافة إلى الحوامل ومرضى نقص المناعة الذين يصبحون أكثر عرضة للعدوى والمضاعفات.

وشدد على ضرورة بقاء هذه الفئات في المنازل خلال العواصف، مع إحكام غلق النوافذ، والاعتماد على بيئة داخلية نظيفة وآمنة لتقليل المخاطر الصحية.

