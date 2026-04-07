عادة صباحية شائعة قد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ.. احذرها

كتب : أحمد الضبع

03:30 م 07/04/2026

مشروبات طبيعية

مع بداية اليوم يعتمد كثيرون على مجموعة من العادات الصباحية التي تمنحهم النشاط أو تساعدهم على الاستيقاظ سريعا، دون الانتباه إلى أن بعضها قد يحمل تأثيرات صحية سلبية على المدى القريب أو البعيد، خاصة لدى مرضى الضغط أو المعرضين له.

ويأتي تناول المشروبات المنبهة على معدة فارغة، كأحد السلوكيات الشائعة التي قد تؤثر على استقرار ضغط الدم بشكل مفاجئ لدى بعض الفئات.

هل المشروبات المنبهة ترفع ضغط الدم؟

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد حسن، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن تناول المشروبات الغنية بالكافيين في الصباح الباكر، خصوصا قبل تناول الطعام، قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة من لديهم قابلية للإصابة بارتفاع الضغط.

وبين "حسن" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الكافيين يعمل على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة إفراز هرمونات التوتر، ما قد يسبب تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن هذا التأثير يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية والاعتياد على الكافيين.

متى يصبح تناول المشروبات المنبهة خطيرا؟

وأضاف أن تكرار هذه العادة يوميا، خاصة مع قلة النوم أو التوتر، قد يزيد من احتمالية عدم استقرار ضغط الدم، لافتا إلى أن الخطورة تزداد لدى مرضى القلب أو كبار السن أو من يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.

وأشار إلى ضرورة تناول وجبة خفيفة قبل المشروبات المنبهة، وتقليل الكمية في الصباح، مع مراقبة ضغط الدم بشكل دوري، خصوصا لدى الفئات الأكثر عرضة.

وأكد أن ضبط العادات الصباحية البسيطة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

المشروبات ضغط الدم النوم القلب

