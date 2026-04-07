كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أليكانتي الإسبانية عن نتائج مثيرة للقلق بشأن الإفراط في تناول بعض المكملات الغذائية، إذ يرتبط ذلك بتراجع القدرات الإدراكية لدى بعض الفئات.

ما علاقة مكملات الحديد والزنك بالقدرات الذهنية؟

أظهرت الدراسة أن الإفراط في تناول مكملات الحديد والزنك قد يكون له تأثير سلبي على وظائف الدماغ، خاصة فيما يتعلق بالتفكير والذاكرة، ما يثير تساؤلات حول الاستخدام غير المنضبط لهذه المكملات، وفقا لموقع "لينتا.رو".

كيف أُجريت الدراسة؟

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات صحية وغذائية لمئات المشاركين المصابين بالسمنة، إضافة إلى إجراء اختبارات لقياس الأداء الذهني والقدرات الإدراكية لديهم.

ماذا كشفت النتائج عن الحديد؟

أوضحت النتائج أن زيادة استهلاك الحديد ترتبط بانخفاض الأداء في المهام التي تتطلب التفكير المنطقي والمرونة الإدراكية، خاصة لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن.

ما تأثير الزنك على الذاكرة؟

في المقابل، أظهرت الدراسة أن الإفراط في تناول مكملات الزنك يزيد من احتمالية ضعف الأداء في المهام المرتبطة بالذاكرة العاملة، وهي عنصر أساسي في معالجة المعلومات اليومية.

حذر خبراء الصحة من أن تناول المكملات دون إشراف طبي يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة عند الجمع بين منتجات تحتوي على نفس العناصر دون الانتباه للجرعات الإجمالية.

