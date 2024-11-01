ما خطورة نقص فيتامين د في مرحلة الطفولة؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة مكغيل بمونتريال أن نقص فيتامين "د" في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية، ومنها الإصابة بالسكري من النوع الأول.

وفيتامين "د" ضروري لصحة العظام وتقوية المناعة، وقد يرتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

ويعتقد الباحثون أن تعطيل الإنزيم الذي يشارك بشكل رئيسي في تحويل فيتامين "د" إلى شكله النشط بيولوجيا يؤثر على الخلايا التائية وقدرتها على التمييز بين الخلايا السليمة والمصابة والغريبة عن الجسم.

وأصبح نقص فيتامين د شائعا جدا بين البالغين والأطفال، بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

كما إنه يتحول أيضا إلى شكله النشط بيولوجياً في الجسم بواسطة إنزيم Cyp27b1.

ووجدت الدراسة أن نقصه قد يؤدي إلى انخفاض حجم الغدة الزعترية، التي تعتبر رئيسية في تطور المناعة الطبيعية وسلامة نمو عظام الطفل.

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