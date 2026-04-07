كيف يؤثر شرب القهوة صباحا على صحتك؟- فوائد لا تتوقعها

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 07/04/2026

تناول القهوة صباحا

يمكن أن يكون لشرب القهوة في ساعات الصباح تأثيرات إيجابية أكبر مقارنة بتناولها على مدار اليوم، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب وطول العمر.

ما تأثير شرب القهوة صباحا على صحتك؟

وفقا لموقع " Verywell Health"، أظهرت دراسة حديثة شملت أكثر من 40 ألف شخص، تمت متابعتهم لما يقرب من 10 سنوات، أن الأشخاص الذين يفضلون شرب القهوة في الصباح كانوا أقل عرضة للوفاة، سواء لأسباب عامة أو نتيجة أمراض القلب، مقارنة بمن يشربونها في أوقات متفرقة من اليوم أو لا يشربونها إطلاقا.

لماذا تكون القهوة أكثر فاعلية في الصباح؟

تشير تفسيرات علمية إلى أن التأثير المضاد للالتهاب في القهوة يكون أقوى خلال ساعات الصباح، حيث تكون مؤشرات الالتهاب في الجسم أعلى بشكل طبيعي، هذا التفاعل يعزز من قدرة القهوة على تقليل الالتهابات، وهو ما ينعكس إيجابيا على صحة القلب.

كيف يؤثر شرب القهوة مساء على الجسم؟

في المقابل، يؤدي تناول القهوة في وقت متأخر من اليوم إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ويرتبط ذلك بتأثيرها على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم، ما يسبب صعوبة في النوم وارتفاع ضغط الدم وزيادة التوتر التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بمخاطر أمراض القلب.

ما تأثير القهوة على جودة النوم؟

توضح النتائج أن تناول الكافيين قبل النوم بعدة ساعات يؤدي إلى اضطرابات واضحة مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر، لذلك، ينصح بتجنب شرب القهوة قبل النوم بست ساعات على الأقل للحفاظ على نوم صحي ومنتظم.

هل القهوة منزوعة الكافيين خيار صحي؟

رغم احتوائها على كميات أقل من الكافيين، فإن القهوة منزوعة الكافيين لا تزال تقدم فوائد مضادة للالتهاب، خاصة عند تناولها في الصباح، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يرغبون في تقليل استهلاك الكافيين دون فقدان الفوائد الصحية.

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
