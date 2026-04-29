الخضروات والبيض أساس الصحة.. جمال شعبان يحذر من نظام الطيبات

كتب : شيماء مرسي

04:30 م 29/04/2026

الدكتور جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" من اتباع نظام الطيبات.

كيف يؤثر تناول 15 ملعقة سكر يوميا على الصحة؟

أوضح شعبان أن نظام الطيبات ينتج عنه الكثير من المشكلات الصحية، حيث أن تناول الفرد 15 ملعقة من السكر يوميا يشكل خطرا كبيرا على الصحة.

كيف يؤثر الإفراط في السكر على المخ لدى مرضى السكري؟

أشار عميد معهد القلب السابق أنه يجب على مريض السكري تجنب الإفراط في تناول السكر، لأن هذا يؤدي إلى تدمير المخ.

ما الأمراض التي يسببها الإفراط في تناول السكر؟

أضاف شعبان أن السكر يعتبر من السموم التي تدمر الجسم ويسبب أيضا اعتلال قاع العين والفشل الكلوي.

هل امتناعك عن البيض والخضروات يضر بصحتك؟

لفت جمال إلى أن امتناع البعض عن تناول البيض أو السمك بسبب مشكلات صحية في المعدة يعد أمر عرضي، لكن التحذير من تناول البيض والخضروات بشكل كامل يعد خطوة خطيرة تضر بصحة الجسم.

لماذا يعتبر تناول الخضار والبيض ضروريا لصحة القلب والمخ والجهاز الهضمي؟

أكد شعبان على ضرورة تناول الخضار لأنها مفيدة للجهاز الهضمي وتسهل عملية الهضم لاحتوائها على الألياف، كما يفضل تناول بيضة أو اثنتين يوميا لما لها من فوائد للقلب والمخ والكهرباء الحيوية للقلب والعظام.

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
"التعامل بالمثل".. الزمالك يمنح الأهلي 25 دعوة فقط لمباراة القمة
عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
