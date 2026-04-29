يعاني بعض الأشخاص من تسارع ضربات القلب بشكل مفاجئ، دون معرفة السبب الحقيقي وراء تلك الحالة، فهل تكون مرتبطة بنقص بعض الفيتامينات في الجسم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 3 علامات قد تشير إلى نقص الفيتامين من الجسم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

- سرعة ضربات القلب (الخفقان)

يُعد تسارع ضربات القلب من أبرز المؤشرات على نقص فيتامين B12، حيث يؤدي هذا النقص إلى الإصابة بالأنيميا، ما يجعل القلب يعمل بشكل أسرع لتعويض نقص الأكسجين في الدم.

- الإرهاق والتعب المستمر

الشعور بالإجهاد دون بذل مجهود كبير قد يكون علامة واضحة، نتيجة انخفاض كفاءة نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وهو ما يؤثر على النشاط اليومي.

- الدوخة وضيق التنفس

قد يعاني المصاب من دوار متكرر أو صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود بسيط، نتيجة تأثر الجهاز الدوري بنقص الفيتامين.

لماذا يحدث ذلك؟

يؤدي نقص فيتامين B12 إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، ما يسبب الأنيميا، وبالتالي يقل وصول الأكسجين إلى الأنسجة، وهو ما يدفع القلب لزيادة معدل ضرباته لتعويض هذا النقص.

متى يجب القلق؟

يجب إجراء الفحوصات الطبية عند ظهور هذه الأعراض بشكل متكرر، خاصة لدي كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو مشكلات في امتصاص الفيتامينات.

ما هي النصائح الطبية المهمة؟

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم، الأسماك، ومنتجات الألبان.

الالتزام بالمكملات الغذائية عند الحاجة تحت إشراف طبي.

إجراء تحاليل دورية للاطمئنان على مستويات الفيتامينات في الجسم.





