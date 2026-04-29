الريشة باقية وصاحبها رحل.. كفر الشيخ تودع رسام "بيج رامي" بعد صراع 70 يومًا

كتب : إسلام عمار

05:44 م 29/04/2026
    الفنان ابراهيم
    الفنان الراحل في المرسم
    الفنان الراحل واستلام شهادة تقدير
    الفنان ابراهيم كامل العربي
    اثناء رسم جدارية لبيج رامي
    الفنان مع بيج رامي اما الجدارية
    صورة جماعية
    صورة للفنان الراحل مع الفنان فتحي عبدالوهاب
    خلال مشاركته في احد المعارض

لحظات حداد مستمرة لا تنتهي بين أهالي قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، بعد رحيل فنان تشكيلي شاب من أبناء القرية تاركًا أثرًا فنيًا مميزًا لدى أهالي القرية جعله يسكن في قلوب أهالي مركز بلطيم.

الفنان الشاب إبراهيم كامل العربي، تعرض لحادث سير أليم منذ أكثر من شهرين، نُقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة، وتم إيداعه داخل العناية المركزة، وظل على أجهزة التنفس الصناعي طوال فترة 70 يومًا، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

الفنان الراحل كان من الشباب المكافح الذي يسعى على تقديم فن راقي من خلال لوحاته الفنية كما أنه أحد أوائل من جسدوا إنجازات بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" على جدران مدينة بلطيم، في محاولة منه لنشر الفخر بإنجازات أبناء مصر ومركز بلطيم وتعريف الأهالي بها من خلال فنه.

وبالرغم من تشييع جنازته على مدار أيام ماضية ووارى جثمانه الثرى لكن ما زالت هناك حالة من الحزن الشديد تسيطر على أهالي القرية بوفاته بينما أصبحت وفاته المأساوية حديث الجميع في مسقط رأسه قرية الشهابية وسط استمرار حالة الحداد في كل جوانب القرية.

الدكتور عبودة رشاد، أحد أبناء قرية الشهابية أكد لـ مصراوي، أن الفنان الراحل لم يكن مجرد فنان، بل كان واحدًا من أبناء القرية الذين تركوا بصمة إنسانية عميقة في قلوب الجميع، حيث عرفه الأهالي باحترامه الكبير لكل من حوله، وحرصه الدائم على مساندة الآخرين والوقوف إلى جانبهم في مختلف المواقف.

وقال إن الفقيد كان نموذجًا للشاب الخلوق، الذي استطاع أن يكسب حب الجميع دون استثناء، بفضل تواضعه وسيرته الطيبة، ما جعل خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة بين أهالي القرية.

وأضاف أن الحداد عليه مازال ساريًا في كل جوانب القرية ليبقى اسم إبراهيم كامل العربي حاضرًا في ذاكرة أهالي قريته، ليس فقط كفنان موهوب، بل كشخص ترك أثرًا إنسانيًا عميقًا سيظل محفورًا في القلوب.

بيج رامي بلطيم كفر الشيخ

