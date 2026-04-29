حذر جراح القلب البريطاني الدكتور جيريمي لندن من تناول مشروب شائع ويعد من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم يطلق عليه اسم "الموت السائل.

لماذا يجب تجنب المشروبات الغازية تماما؟

شدد جيريمي عن ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية تماما للحفاظ على صحة القلب والجسم.

ما هي الأشياء الأربعة التي يجب الابتعاد عنها تماما؟

أوضح الدكتور لندن أن هناك أربعة أشياء يجب تجنبها تماما وهي التدخين، والكحول، والخبز والمعكرونة والمشروبات الغازية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كيف يؤثر التدخين على صحة الجسم؟

يؤدي التدخين إلى تدمير الرئتين وسرطان الرئة ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لماذا يعتبر الكحول ساما لكل خلية في الجسم؟

الكحول من المشروبات السامة لكل خلية في الجسم، لذا يجب الإقلاع عن تناوله فورا.

أطلق الدكتور جيريمي على المشروبات الغازية لقب "الموت السائل"، لذا يجب التوقف عنها فورا.

كما أن المشروبات الغازية عالية السعرات الحرارية ومحلاة بالسكر.

ما سبب تحذير الدكتور لندن من تناول القمح المكرر؟

حذر الدكتور لندن من تناول الخبز والمكرونة والدقيق والقمح المكرر.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على صحة الجسم؟

المشروبات الغازية تشكل خطرا كبيرا على الصحة، لذا فإن الإفراط في تناولها يسبب مشكلات التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالسرطان.

كيف تسبب المشروبات الغازية أمراض مزمنة؟

المشروبات الغازية تحتوي على ألوان ونكهات ومواد حافظة ومثبتات، وهذا يؤدي إلى تراكم للسموم وأمراض مزمنة على مدى فترة طويلة.

احذر.. أضرار تناول الصودا على الريق

احذر هذا المشروب.. يضعف مناعتك بشكل خطير

5 مخاطر لتناول المشروبات الغازية على الجسم





