فيتامين B12 من العناصر الغذائية الأساسية التي تؤدي دورا مهما في إنتاج الطاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على تناوله فقط، بل يشمل أيضا توقيت استخدامه، الذي يؤثر بشكل مباشر على مدى استفادة الجسم منه، وفقا لموقع "Verywell Health".

لماذا يُنصح بتناول فيتامين B12 في الصباح؟

تناول فيتامين B12 في بداية اليوم يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة بكفاءة أكبر، ما ينعكس على زيادة النشاط والتركيز خلال ساعات النهار، كما أن ارتفاع مستوياته يعزز اليقظة، وهو ما قد يكون غير مناسب إذا تم تناوله في أوقات متأخرة من اليوم.

هل يؤثر فيتامين B12 على النوم؟

توضح التقارير أن فيتامين B12 يؤثر على هرمون "الميلاتونين" المسؤول عن تنظيم النوم. فزيادة مستوياته قد تقلل من إنتاج هذا الهرمون، ما يؤدي إلى صعوبة في النوم إذا تم تناوله مساء، خاصة لدى الأشخاص الحساسين لهذا التأثير.

هل تناوله على معدة فارغة أفضل؟

تناول فيتامين B12 على معدة فارغة يُحسن من امتصاصه داخل الجهاز الهضمي، مقارنة بتناوله مع الطعام، خاصة عند وجود عناصر غذائية قد تعيق امتصاصه.

ما العادات التي تعزز فعالية فيتامين B12؟

هناك بعض العادات التي تزيد من كفاءة الاستفادة من الفيتامين، مثل تجنب تناوله مع جرعات عالية من فيتامين C، والابتعاد عن الكحول، إضافة إلى الفصل بينه وبين بعض الأدوية مثل "الميتفورمين" أو أدوية المعدة، التي تؤثر على امتصاصه.

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12؟

النباتيون وكبار السن من أكثر الفئات عرضة لنقص هذا الفيتامين، نظرا لاعتماده بشكل أساسي على المصادر الحيوانية، كما أن بعض المشكلات الصحية التي تؤثر على الامتصاص تستدعي اللجوء إلى المكملات الغذائية أو الحقن المباشرة.

ما أعراض نقص فيتامين B12؟

تشمل أبرز الأعراض المرتبطة بنقصه الشعور بالتعب، شحوب البشرة، ضيق التنفس، فضلا عن اضطرابات عصبية مثل التنميل وضعف الذاكرة.

هل التوقيت أهم أم الانتظام؟

رغم أهمية اختيار التوقيت المناسب، الانتظام في تناول هذا الفيتامين يظل العامل الأهم لتحقيق الفائدة المرجوة، خاصة في حالات النقص، ومع ذلك، فإن تناوله صباحا وعلى معدة فارغة يمنح أفضل نتائج من حيث الامتصاص وزيادة الطاقة، مع تقليل احتمالية تأثيره على النوم.

