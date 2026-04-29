8 أطعمة تفعل العجب بالدماغ.. لن تتوقع فوائدها

كتب : سيد متولي

05:00 م 29/04/2026

غالبا ما نركز على ما يضر القلب ونتجنبه، لكن نادرا ما ننتبه إلى العلاقة بين طعامنا اليومي وصحة أدمغتنا، ولا يقتصر دور الغذاء على تزويد الجسم بالطاقة، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر في وظائف الدماغ، من التركيز والذاكرة إلى المزاج والقدرة على التفكير.

والدماغ رغم صغر حجمه مقارنة ببقية الجسم، يستهلك نسبة كبيرة من الطاقة اليومية، ما يجعله حساسا جدا لنوعية الغذاء الذي نتناوله، لذلك، فإن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يعزز الأداء العقلي ويحافظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر، بحسب موقع هاف بوست.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تلعب دورا مهما في دعم صحة الدماغ:

كيف يؤثر البيض على الدماغ؟


يمثل البيض مصدرا مهما للكولين، وهو عنصر أساسي لإنتاج ناقل عصبي مهم للذاكرة ووظائف الجهاز العصبي.

هل الأفوكادو مفيد للدماغ؟


الأفوكادو من المصادر الغنية بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل مشكلات الأوعية الدموية، ما ينعكس إيجابا على كفاءة الدماغ.

فوائد الأسماك الدهنية للدماغ


الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، غنية بأحماض أوميجا-3 التي تدعم بناء الخلايا العصبية، وتحسن الذاكرة، وتساهم في استقرار المزاج.

تأثير البروكلي على الدماغ


يحتوي البروكلي على مركبات نباتية قوية مثل السلفورافان، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتدعم حماية الجهاز العصبي بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

فوائد الخضروات الورقية للدماغ


الخضروات الورقية كالسبانخ والكرنب، تتميز باحتوائها على فيتامينات ومعادن مهمة تقلل الالتهاب وتدعم الأداء العقلي، بالإضافة إلى المغنيسيوم الذي يساعد على تهدئة الجسم.

فوائد التوت الأزرق للدماغ


التوت الأزرق غني بمركبات الفلافونويد التي تحمي الخلايا العصبية وتعزز مرونة الدماغ، كما يرتبط تناوله بتحسين سرعة التفكير وتقليل احتمالات التدهور المعرفي.

فوائد الكركم للدماغ

يتميز الكركم بمادة الكركمين ذات التأثير القوي المضاد للالتهاب، والتي قد تساهم في حماية الدماغ من الأمراض التنكسية.

تأثير التونة على الدماغ


تحتوي التونة على التيروزين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج نواقل عصبية مهمة مثل الدوبامين، كما تساهم في ترطيب خلايا الدماغ بفضل احتوائها على الكرياتين.

