هل تنسحب الإمارات من منظمات أخرى بعد أوبك؟

تزايدت في الآونة الأخيرة التكهنات بشأن احتمال انسحاب دولة الإمارات من منظمات دولية وإقليمية أخرى، عقب إعلانها مغادرة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مصدر إماراتي مسؤول تأكيده أن أبوظبي "لا تدرس حالياً" الانسحاب من أي منظمات متعددة الأطراف أخرى، رغم الجدل الذي أعقب قرارها الأخير.

وأوضح المصدر، أن الإمارات تُجري تقييماً شاملاً لدورها ومساهماتها في مختلف الأطر الدولية، قائلاً إنها "تعيد النظر في أهمية وجدوى مشاركتها على نطاق واسع"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه "لا توجد في الوقت الراهن أي خطط للانسحاب".

وجاء إعلان الانسحاب من أوبك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلس التعاون الخليجي في جدة، حيث وصف مسؤول إماراتي ما دار في الاجتماع بأنه "خطوة أولى جيدة في الاتجاه الصحيح"، مع الإشارة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة.

وتُعد الإمارات عضواً في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، من بينها منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي.