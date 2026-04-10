كتبت- أسماء مرسي:

الشعور بصدمات كهربائية مفاجئة عند لمس شيء أو شخص ما أمر مزعج، ومن بين العوامل التي تؤدي دورا في حدوث هذه الأعراض نقص فيتامين ب12 الضروري لصحة الأعصاب ووظائف الجهاز العصبي.

هل الصدمات الكهربائية تدل على مشكلات عصبية؟

الصدمات الكهربائية التي يشعر بها البعض ليست كهرباء حقيقية، بل عبارة عن وخز مفاجئ أو حرقان أو نبضة قصيرة من الألم، وتحدث فجأة أو بعد حركات معينة، وتتكرر عدة مرات في اليوم، وتستمر لبضع ثوان في العادة.

هذا الشعور يشير إلى وجود مشكلة في الأعصاب، التي تنقل الإشارات بين الدماغ والجسم. وعندما تتعرض الأعصاب للتلف أو التهيج، يمكن أن ترسل إشارات غير طبيعية تسبب هذه الصدمات، وفقا لموقع "timesofindia".

ما أسباب هذه الصدمات؟



هناك عدة عوامل تسبب الإحساس بالصدمات الكهربائية، منها:

تلف الأعصاب: مثل عرق النسا أو ضغط الأعصاب المفاجئ.

الإصابات: إصابات العمود الفقري أو الأعصاب.

نقص الفيتامينات: وخاصة فيتامين ب12.

الأمراض المزمنة: كالسكري، الالتهابات، أو بعض الأدوية.

التصلب المتعدد (MS): مرض عصبي يؤثر على الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي.

لماذا فيتامين ب12 مهم للجسم؟



فيتامين ب12 موجود بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ويقوم بعدة وظائف أساسية، وتشمل:

إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ووظائفه.

دعم إنتاج الحمض النووي ووظائف الدماغ.

نقص مستوياته عن المعدل الطبيعي يؤدي إلى تلف الأعصاب، ما يسبب شعور الصدمات الكهربائية.

ما العلاقة بين نقص فيتامين ب12 والصدمات الكهربائية؟



عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب12، تتضرر الأعصاب ويُطلق عليها "اعتلال الأعصاب"، في هذه الحالة، ترسل الأعصاب إشارات خاطئة إلى الدماغ، مسببة وخزا أو تنميلا أو صدمات كهربائية.

أحد الأمثلة على ذلك هو علامة ليرميت، حيث يشعر الشخص بصدمة كهربائية تمتد أسفل العمود الفقري والأطراف عند ثني الرقبة للأمام، نتيجة تضرر الغلاف الواقي للأعصاب (الميالين) بسبب نقص فيتامين ب12.

من هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب12؟



النباتيون، لأن الفيتامين موجود أساسا في الأطعمة الحيوانية.

كبار السن، حيث يقل امتصاص الفيتامين مع التقدم في العمر.

من يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون أو السيلياك.

من خضعوا لجراحة في المعدة أو الأمعاء.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تعيق امتصاص الفيتامين



ماذا يجب أن تفعل إذا شعرت بهذه الصدمات؟



إذا لاحظت شعورا بالصدمات الكهربائية، خاصة مع خدر أو ضعف أو مشكلات في التوازن، عليك استشارة الطبيب المختص فورا، ويطلب الطبيب فحوصات للأعصاب أو يقيس مستويات فيتامين ب12 في الدم.

العلاج يشمل مكملات غذائية أو حقن فيتامين ب12، ومع التدخل المبكر يمكن تحسين صحة الأعصاب وتقليل الأعراض.

ما أعراض نقص فيتامين ب 12؟



الشعور بالتعب.

الغثيان أو الإسهال.

الجوع الشديد.

إنقاص الوزن.

وجود التهاب في الفم أو تقرحات في اللسان.

تنميل في اليدين والقدمين.

مشكلات في الرؤية.

صعوبة في المشي.

الاكتئاب.

الانفعال أو العصبية.

