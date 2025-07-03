4 علامات تدل على أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 ضروري للعديد من وظائف الجسم الحيوية، أبرزها تكوين خلايا الدم الحمراء، وعند نقص هذا الفيتامين، تظهر علامات وأعراض يجب عدم تجاهلها.

وفقا لموقع "health"، إليكم 4 علامات تحذيرية تشير إلى نقص فيتامين ب 12:

الجلد المصاب باليرقان

يصبح لون البشرة شاحبًا، مصحوبا ببياض العين، نتيجة لانخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الدوخة وتغيرات في الحركة

تشعر بالدوار وصعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن والتنسيق بسبب نقص الخلايا الغنية بالأكسجين وتأثر وظائف الجهاز العصبي، بالإضافة إلى، صعوبة التنفس.

التنميل والوخز

يشير الشعور بالوخز الشديد، خاصة في الأطراف، إلى نقص مزمن في فيتامين ب12 وتلف محتمل في الأعصاب.

ضعف البصر

يؤثر نقص فيتامين ب12 على الجهاز العصبي، ما يعيق انتقال الإشارات من العين إلى الدماغ ويؤدي إلى ضعف الرؤية.

مصادر فيتامين ب12

يتوفر فيتامين ب12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل الأسماك، اللحوم، البيض، الدواجن، ومنتجات الألبان.

لذا، إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، يجب عليك زيارة الطبيب لتشخيص السبب الدقيق وتحديد الجرعة المناسبة من فيتامين ب12، سواء من خلال تغيير النظام الغذائي أو تناول المكملات.

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