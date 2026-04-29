شهدت بعض المحال التجارية خلال الفترة الأخيرة نقصا ملحوظا في توفر "التوست البني" المصنوع من الحبوب الكاملة، وذلك عقب تزايد الإقبال عليه، في ظل انتشار ما يعرف بـ"نظام الطيبات" الذي طرحه الطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي يقوم على الامتناع عن تناول بعض الأطعمة على رأسها الخبز الأبيض.

لماذا يوصي الأطباء مرضى السكري بتناول التوست البني؟

ويعد التوست البني من الخيارات الغذائية التي يوصي بها خبراء التغذية لمرضى السكري، نظرا لاحتوائه على ألياف وعناصر غذائية تساعد على تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، إلا أن اختفاؤه من الأسواق دفع كثيرين للبحث عن بدائل مناسبة لا تؤثر سلبا على الحالة الصحية.

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من البدائل الصحية التي يمكن أن تحل محل التوست البني لمرضى السكري، بشرط الالتزام بالكميات الموصى بها ومراعاة التوازن الغذائي.

بعد اختفاء التوست البني.. بدائة غذائية آمنة لمرضى السكري

وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن أبرز هذه البدائل تشمل "خبز الشوفان" و"خبز الشعير"، إضافة إلى إمكانية استخدام "الخبز السن" أو "الخبز المنزلي المصنوع من الحبوب الكاملة"، لما تحتويه من ألياف تساهم في إبطاء امتصاص السكر.

كما لفت إلى إمكانية استبدال جزء من النشويات اليومية مثل الخبز بالأرز البسمتي بكميات محسوبة، باعتباره أقل تأثيرا على مستوى الجلوكوز مقارنة بالأرز الأبيض التقليدي.

وأكد أخصائي التغذية أن النظام الغذائي لمرضى السكري يعتمد على نمط غذائي متكامل ومتوازن، يراعي التنوع وتوزيع الكربوهيدرات بشكل مدروس على مدار اليوم.

أوصى به ضياء العوضي ونفد من المتاجر.. حكاية "التوست البني"

