إعلان

الملك تشارلز الثالث يُداعب الرئيس ترامب.. ماذا قال له؟

كتب : وكالات

08:36 ص 29/04/2026 تعديل في 08:49 ص

ترامب والملك تشارلز في البيت الأبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مشهد نادر جمع بين السياسة وخفة الظل، خطف الملك البريطاني تشارلز الثالث الأضواء خلال مأدبة رسمية في البيت الأبيض، بعدما وجه دعابة لاذعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثارت تفاعلا واسعا.

وخلال كلمته، استعاد الملك تشارلز الثالث تصريحا سابقا لترامب قال فيه: "إن أوروبا كانت ستتحدث الألمانية لولا تدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يرد بابتسامة قائلا: "لولا نحن، لكنتم تتحدثون الفرنسية".

الرد الذي جاء وسط أجواء ودية، حمل في طياته إشارة تاريخية إلى الصراع البريطاني الفرنسي على أمريكا الشمالية قبل استقلال الولايات المتحدة، في تذكير ساخر بدور بريطانيا في تشكيل الهوية اللغوية الأمريكية.

ولم يكن هذا التعليق الوحيد، إذ حرص الملك على إدخال أجواء من الدعابة في كلمته، متطرقا إلى محطات تاريخية مثل "حفلة شاي بوسطن" وحتى إعادة تصميم البيت الأبيض، في خطاب مزج بين السياسة والتاريخ والنكتة الدبلوماسية.

ورغم الطابع الطريف، يعكس هذا التبادل جانبا من "الدبلوماسية الناعمة"، حيث تستخدم الفكاهة أحيانا لتخفيف حدة الخلافات والتأكيد على عمق العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن.

وبين مزاح تاريخي ورسائل مبطنة، بدا أن اللقاء لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل منصة أظهرت كيف يمكن لعبارة ساخرة أن تختصر قرونا من التاريخ وتتصدر مواقع التواصل في دقائق، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الملك تشارلز الثالث البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مستشار الرئيس للصحة: الدواء هو الأساس.. والتغذية السليمة عامل مساعد فقط
أخبار مصر

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

مصراوى TV

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

