أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة منصات إطلاق ومخازن ووسائل قتالية ومباني استخدمها "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان، شمال ما يسميه الإسرائيليون بـ"خط الدفاع الأمامي".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق جنوب لبنان ومن بينها منصات إطلاق، مخازن وسائل قتالية ومبان استخدمت لتدعيم مخططات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن الهجمات تمت أمس الثلاثاء ومن بينها: "منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، مخازن وسائل قتالية ومبانٍ عسكرية استُخدمت من قبل حزب الله لتدعيم مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "كما رصدت قوات الفرقة 146 ثلاثة مخربين من حزب الله، كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار باتجاه قواتنا وفور رصدهم، هاجم سلاح الجو وقضى على المخربين".

وفي عدة حوادث أمس ، أطلق حزب الله عدة طائرات مسيّرة مفخخة انفجرت بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في جنوب لبنان، جنوب خط الدفاع الأمامي.

ونتيجة لذلك، أُصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.

واختتم البيان: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي"، وفقا لروسيا اليوم.