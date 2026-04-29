على الغذاء والطاقة.. ما حجم الضرر العالمي لإغلاق مضيق هرمز؟

كتب : وكالات

08:38 ص 29/04/2026

مضيق هرمز

أعلنت الأمم المتحدة، أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل منذ فبراير.

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن لوحة بيانات حديثة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لتتبع حركة الشحن وأسعار الغذاء والطاقة والأسواق المالية المرتبطة بالقيود المستمرة في المضيق.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في عبور السفن المرتبطة بمضيق هرمز بنسبة 95.3% منذ 28 فبراير.

وأضاف أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 6%، بينما ارتفع سعر النفط الخام في أوروبا بنسبة 53% منذ ذلك الحين.

وبعد بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، ردت طهران عبر إغلاق فعلي لمضيق هرمز.

وأدى هذا الإغلاق إلى اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وبدء إجراءات عاجلة لتجنب نقص الوقود. ويعد إعادة فتح المضيق واحدة من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

أسعار السلع الغذائية إغلاق مضيق هرمز مضيق هرمز الأمم المتحدة

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
مسئول بالزراعة: "مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح"
إشارات خفية لا تتجاهلها.. أعراض بسيطة قد تكشف نقص فيتامينات خطير
أزمة متكررة.. كتب المصريين تغيب عن معرض الرباط للعام الثاني
