اتهام مدير''إف بي آي'' السابق بتهديد حياة ترامب

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، على خلفية منشور على تطبيق "إنستجرام" يزعم أنه يحمل رسالة مشفرة تهدد حياة الرئيس دونالد ترامب.

قال مصدر لوكالة "أسوشييتد برس"، إنه تم توجيه اتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في تحقيق بشأن منشور على الإنترنت اعتبره مسؤولون تهديداً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أيضا عن توجيه اتهامات جديدة إلى كومي، بعد 5 أشهر من إسقاط قضية سابقة ضده، وهو من أشد منتقدي ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن لائحة الاتهام تستند إلى منشور لكومي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها لم تُحدد التهمة بالتحديد.

وكان كومي قد نشر العام الماضي منشورا على "إنستجرام"، حُذف لاحقا، يُظهر الرقمين "86 و47" مكتوبين بأصداف بحرية.

وزعم ترامب، أن الرقم 86 هو كناية عن القتل، وأن الرقم 47 إشارة إلى كونه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "كان يعلم تماما ما يعنيه ذلك إنه يعني الاغتيال، وهذا واضح تماما".

وكتب كومي على "إنستجرام"، أنه نشر صورة لبعض الأصداف التي رآها اليوم أثناء نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها رسالة سياسية.

وأضاف: "لم أكن أدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف لم يخطر ببالي ذلك أبدا، لكنني أعارض العنف بجميع أشكاله، لذلك حذفت المنشور".

وُجّهت إلى كومي، البالغ من العمر 65 عاما، في سبتمبر الماضي تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونجرس وعرقلة سير إجراءاته، في قضية اعتبرت على نطاق واسع انتقاما من الرئيس الجمهوري ضد خصم سياسي.

وقال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، إن كومي يواجه تهمة تتعلق بالتهديد عمدا بقتل رئيس الولايات المتحدة وإلحاق الأذى الجسدي به وتهمة أخرى تتعلق بتهديد عابر للولايات.

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى.

وقال بلانش: "أعتقد أنه من الإنصاف القول إن تهديد حياة أي شخص أمر خطير وقد يُعد جريمة لن تتسامح وزارة العدل مطلقاً مع تهديد حياة رئيس الولايات المتحدة"، وفقا للغد.