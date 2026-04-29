أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا حول علاقة غسول الفم بارتفاع ضغط الدم وتأثيره المحتمل على صحة القلب، في تحذيرات بدت مقلقة للكثيرين، لكنها لا تعكس الصورة الكاملة علميا.

وبحسب موقع "ساينس ألرت"، فإن هذه الفرضية ترتبط بتأثير غسول الفم على البكتيريا النافعة داخل الفم، والتي تلعب دورا مهما في دعم وظائف الجسم، من بينها تنظيم ضغط الدم.

كيف تؤثر بكتيريا الفم على القلب؟

يحتوي الفم على مئات الأنواع من البكتيريا التي تشكل ما يعرف بالميكروبيوم الفموي، وهي مسؤولة عن تحويل "النترات" الموجودة في الطعام إلى "نيتريت"، والذي يتحول لاحقا داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب أساسي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفقه.

هل غسول الفم يرفع ضغط الدم؟

تشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أن استخدام أنواع قوية من غسول الفم قد يؤثر على هذا التوازن، إذ أظهرت تجارب محدودة أن غسولات تحتوي على مادة "الكلورهيكسيدين" قد تؤدي إلى انخفاض إنتاج النيتريت، ما يرتبط بارتفاع طفيف في ضغط الدم.

هل كل أنواع الغسول لها التأثير نفسه؟

يوضح الباحثون أن هذه النتائج لا تنطبق على جميع أنواع غسول الفم، حيث إن "الكلورهيكسيدين" يستخدم عادة في حالات طبية محددة مثل التهابات اللثة، ولا ينصح باستخدامه يوميا لفترات طويلة، بينما تبدو الغسولات الخفيفة أقل تأثيرا على البكتيريا النافعة.

ماذا عن الغسولات المحتوية على الكحول؟

يعد الكحول مكونا شائعا في بعض أنواع غسول الفم، وقد يؤثر على توازن البكتيريا، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لإثبات تأثير مباشر له على صحة القلب، رغم وجود دراسات تشير إلى ارتباطه بمخاطر أخرى مثل مشكلات الفم.

ماذا تقول الدراسات طويلة المدى؟

في المقابل، أظهرت دراسات ممتدة أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما لم يظهر استخدام غسول الفم بانتظام تأثيرا واضحا، سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

اقرأ أيضًا:

مفاجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخس

خضار يعزز المناعة وينقص الوزن ويحافظ على البشرة.. كنز غذائي لسفرتك

"الخس وصحة القلب".. لماذا يجب أن يكون على مائدتك؟