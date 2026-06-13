تظهر لدى بعض الأشخاص فور الاستيقاظ من النوم أعراض قد تكون مؤشرًا على حالة طبية خطيرة تُعرف بـ"أزمة ارتفاع ضغط الدم"، وهي حالة طارئة قد تصل فيها قراءة ضغط الدم إلى 180/120 ملم زئبق أو أكثر، وتستدعي تدخلاً طبيًا عاجلًا لتجنب مضاعفات قد تطال القلب أو الدماغ أو أعضاء حيوية أخرى.

وبحسب ما ذكره موقع Cleveland Clinic، فإن تجاهل هذه العلامات قد يزيد من خطورة الحالة، خاصة إذا تزامنت مع ارتفاع شديد في ضغط الدم.

الصداع الشديد

يعد الصداع الحاد، خاصة إذا كان نابضا ويظهر في ساعات الصباح الأولى، من الأعراض التي قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، ورغم أن الصداع قد ينتج عن أسباب متعددة، فإن تزامنه مع ارتفاع ضغط الدم يستدعي تشخيص طبي سريع.

اضطرابات الرؤية

قد يؤدي الارتفاع الشديد في ضغط الدم إلى إلحاق الضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في العينين، ما يسبب تشوش مفاجئ في الرؤية أو ازدواجها، ويعد ظهور هذه الأعراض مؤشر مهما على ضرورة الحصول على رعاية طبية عاجلة.

ضيق التنفس

يشير الشعور بضيق التنفس، حتى مع أقل مجهود، إلى احتمال وجود أزمة ارتفاع ضغط الدم أو تعرض القلب لإجهاد شديد، لذا يكون من الضروري عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا ظهرت بشكل مفاجئ أو متزامن مع أعراض أخرى.

ألم الصدر

يعد ألم الصدر، سواء كان على شكل ضغط أو ضيق أو شعور بعدم الراحة، من العلامات الخطيرة التي تستوجب التوجه الفوري إلى الطوارئ، نظرا لاحتمال ارتباطه بمضاعفات قلبية خطيرة.

الارتباك الذهني

قد يعاني بعض الأشخاص من تشوش ذهني أو صعوبة في التركيز أو التحدث عند الاستيقاظ، كما قد يشعرون بقلق شديد وغير معتاد، ويمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشرا على أزمة ارتفاع ضغط الدم أو حتى علامة مبكرة على حدوث سكتة دماغية.

الغثيان والقيء المفاجئ

في بعض الحالات، قد يكون الغثيان الشديد أو القيء المفاجئ، غير المرتبط بأمراض الجهاز الهضمي أو العدوى الفيروسية، من الأعراض المصاحبة لأزمة ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا صاحبه الأعراض المذكورة أعلاه.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

يجب الحرص على طلب الرعاية الطبية الطارئة فور ظهور أي من الأعراض السابقة بالتزامن مع ارتفاع ضغط الدم، وعدم الانتظار على أمل زوالها تلقائيا. فالتدخل المبكر قد يسهم في الحد من المضاعفات الخطيرة وحماية الأعضاء الحيوية من التلف.

أهمية المتابعة والوقاية

يظل قياس ضغط الدم بانتظام ومراجعة الطبيب عند ملاحظة أي أعراض غير معتادة من أهم الوسائل للوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، كما أن الإلتزام بالعلاج الموصوف واتباع نمط حياة صحي يساهمان بشكل كبير في الحفاظ على استقرار مستويات ضغط الدم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة به.

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