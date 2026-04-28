لا ترتبط أمراض القلب دائما بأعراض حادة أو ألم واضح في الصدر، فبعضها يبدأ بإشارات بسيطة قد تمر دون انتباه، رغم أنها تحمل دلالات مهمة على وجود مشكلة صحية تستدعي الفحص المبكر.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الحفاظ على صحة القلب مسؤولية أساسية، مشيرا إلى أن العمر والمرض يسيران في مسارين منفصلين، فقد يرحل الإنسان فجأة وهو بصحة جيدة، بينما يعيش آخر رغم معاناته من أمراض مزمنة.

هل توجد علامات مبكرة لأمراض القلب؟

قال شعبان إن هناك مجموعة من الأعراض الصامتة التي قد تسبق الأزمات القلبية بفترة تصل إلى عدة أشهر، وقد لا يربطها المريض مباشرة بالقلب في البداية.

ما أبرز الأعراض الصامتة التي تستدعي القلق؟

تتضمن العلامات التي حذر منها:

-التعرق المفاجئ دون مجهود

-ضيق في التنفس بدون سبب واضح

-الأرق واضطرابات النوم

-عدم انتظام ضربات القلب

-شعور بعدم الراحة في منطقة الصدر

-إجهاد شديد وصعوبة في الحركة

-نهجان عند بذل أي مجهود بسيط



متى يجب التوجه إلى الطبيب؟



يشدد الأطباء على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، والتوجه لإجراء فحص طبي شامل، يشمل قياس الضغط والسكر، وإجراء رسم قلب، إلى جانب الفحوصات التي يحددها الطبيب المختص.

ويؤكد الخبراء أن الاكتشاف المبكر يظل العامل الأهم في الوقاية من المضاعفات القلبية الخطيرة، وتحسين فرص العلاج والسيطرة على الحالة.

