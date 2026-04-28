رغم شهرة التونة كمصدر جيد لفيتامين D، إلا أن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أعلى من هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام وتعزيز المناعة.

هل التونة هي الأفضل للحصول على فيتامين D؟

التونة تحتوي على نحو 4.8 ميكروجرام من فيتامين D في كل 85 جراما، وهي كمية جيدة، لكنها ليست الأعلى مقارنة ببعض الأسماك الدهنية الأخرى، وفقا لموقع "Verywell Health".

ما الأطعمة التي تتفوق على التونة؟

تتصدر أسماك السلمون والترويت القائمة، حيث يوفر السلمون حوالي 14.2 ميكروجرام، بينما يصل الترويت إلى 16.2 ميكروجرام في الواحدة، ما يجعلها خيارات أكثر فاعلية لتعويض النقص.

هل توجد مصادر غنية بشكل استثنائي؟

زيت كبد الحوت من أغنى المصادر الطبيعية، إذ تحتوي ملعقة واحدة منه على نحو 34 ميكروجرام، وهي كمية تتجاوز الاحتياج اليومي لمعظم البالغين.

هل يمكن الحصول عليه من مصادر غير بحرية؟

الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية يوفر كميات ملحوظة تصل إلى 23 ميكروجرام في الكوب الواحد، كما أن السلمون المعلب وبيض الأسماك يقدمان نسبا جيدة من هذا الفيتامين.

ماذا عن الأطعمة المدعمة؟

تلجأ العديد من الأنظمة الغذائية إلى الحليب والعصائر والحبوب المدعمة لتعويض نقص فيتامين D، لكنها غالبا ما تحتوي على نسب أقل مقارنة بالمصادر الطبيعية.

ما الكمية اليومية الموصى بها؟

يوصي الخبراء بالحصول على ما بين 15 و20 ميكروجرام يوميا، مع زيادة الاحتياج لدى كبار السن أو من يعانون من نقص، إلى جانب أهمية التعرض لأشعة الشمس كمصدر طبيعي لإنتاج الفيتامين.

ما أفضل طريقة للاستفادة من فيتامين د؟

ينصح بتنوع النظام الغذائي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لضمان الحصول على كميات كافية من فيتامين D ودعم الصحة العامة بشكل متوازن.