إعلان

أطعمة تتفوق على التونة في فيتامين د- تناولها فورا

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 28/04/2026

فيتامين د

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رغم شهرة التونة كمصدر جيد لفيتامين D، إلا أن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أعلى من هذا الفيتامين الضروري لصحة العظام وتعزيز المناعة.

هل التونة هي الأفضل للحصول على فيتامين D؟

التونة تحتوي على نحو 4.8 ميكروجرام من فيتامين D في كل 85 جراما، وهي كمية جيدة، لكنها ليست الأعلى مقارنة ببعض الأسماك الدهنية الأخرى، وفقا لموقع "Verywell Health".

ما الأطعمة التي تتفوق على التونة؟

تتصدر أسماك السلمون والترويت القائمة، حيث يوفر السلمون حوالي 14.2 ميكروجرام، بينما يصل الترويت إلى 16.2 ميكروجرام في الواحدة، ما يجعلها خيارات أكثر فاعلية لتعويض النقص.

هل توجد مصادر غنية بشكل استثنائي؟

زيت كبد الحوت من أغنى المصادر الطبيعية، إذ تحتوي ملعقة واحدة منه على نحو 34 ميكروجرام، وهي كمية تتجاوز الاحتياج اليومي لمعظم البالغين.

هل يمكن الحصول عليه من مصادر غير بحرية؟

الفطر المعرض للأشعة فوق البنفسجية يوفر كميات ملحوظة تصل إلى 23 ميكروجرام في الكوب الواحد، كما أن السلمون المعلب وبيض الأسماك يقدمان نسبا جيدة من هذا الفيتامين.

ماذا عن الأطعمة المدعمة؟

تلجأ العديد من الأنظمة الغذائية إلى الحليب والعصائر والحبوب المدعمة لتعويض نقص فيتامين D، لكنها غالبا ما تحتوي على نسب أقل مقارنة بالمصادر الطبيعية.

ما الكمية اليومية الموصى بها؟

يوصي الخبراء بالحصول على ما بين 15 و20 ميكروجرام يوميا، مع زيادة الاحتياج لدى كبار السن أو من يعانون من نقص، إلى جانب أهمية التعرض لأشعة الشمس كمصدر طبيعي لإنتاج الفيتامين.

ما أفضل طريقة للاستفادة من فيتامين د؟

ينصح بتنوع النظام الغذائي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لضمان الحصول على كميات كافية من فيتامين D ودعم الصحة العامة بشكل متوازن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
أخبار مصر

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
أخبار مصر

لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
وزير خارجية إيران: ترامب طلب إجراء مفاوضات لأن أمريكا لم تُحقق أيًا من
شئون عربية و دولية

وزير خارجية إيران: ترامب طلب إجراء مفاوضات لأن أمريكا لم تُحقق أيًا من
وسط ترقب لحضور خطيبها.. اليوم نظر محاكمة المتهمة بقتل "عروس بورسعيد" (صور)
أخبار المحافظات

وسط ترقب لحضور خطيبها.. اليوم نظر محاكمة المتهمة بقتل "عروس بورسعيد" (صور)
أطعمة تتفوق على التونة في فيتامين د- تناولها فورا
نصائح طبية

أطعمة تتفوق على التونة في فيتامين د- تناولها فورا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان