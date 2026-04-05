4 عادات صباحية فعالة لتعزيز امتصاص فيتامين د ودعم صحتك

كتب : شيماء مرسي

02:00 ص 05/04/2026

فيتامين د

يعد فيتامين D عنصرا أساسيا للحفاظ على صحة العظام والدماغ والمناعة، إلا أن نسب نقصه لا تزال مرتفعة على مستوى العالم.
ويمكن لبعض العادات الصباحية أن تسهم في تحسين امتصاص هذا الفيتامين ورفع مستوياته بشكل طبيعي.

كيف يمكن الحصول على فيتامين D من الشمس؟

ينتج الجسم فيتامين D عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، لذلك ينصح بالخروج في الصباح قبل ارتفاع شدة الأشعة. حتى المشي لفترة قصيرة في ضوء الشمس يمكن أن يمنح الجسم جرعته اليومية من هذا الفيتامين بطريقة آمنة وفعّالة.

هل التعرض المفرط للشمس يضر الجلد؟

التعرض المفرط قد يرفع خطر حروق الشمس أو مشاكل الجلد، ما يستدعي استخدام واقٍ شمسي وارتداء ملابس مناسبة عند البقاء لفترات أطول، وفقا لـ موقع "Very Well Health"

كيف يمكن تعويض نقص فيتامين D عبر المكملات؟

يمكن تعويض نقص فيتامين D عن طريق المكملات الغذائية، خصوصًا فيتامين D3 الذي يظهر فعالية أعلى في رفع مستوياته في الجسم.
ويفضل تناوله صباحا مع وجبة تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات أو الأفوكادو، لأن هذا الفيتامين يذوب في الدهون ويُمتص بشكل أفضل.
كما أن تناوله مع فيتامين K2 يسهم في توجيه الكالسيوم نحو العظام بشكل أفضل.

ما دور الغذاء في تعزيز امتصاص فيتامين D؟

يلعب الغذاء دورا مهما في تحسين امتصاص فيتامين D، حيث أن تناوله مع وجبة غنية بالدهون الصحية قد يزيد امتصاصه بنسبة تصل إلى 50%.
تشمل هذه الدهون الأسماك الدهنية، زيت الزيتون، البيض، والمكسرات، ما يجعل وجبة الإفطار فرصة مناسبة لدعم امتصاص هذا الفيتامين بشكل طبيعي وفعال.

كيف تؤثر الوزن والنشاط البدني على فيتامين D؟

يرتبط فيتامين D بالأنسجة الدهنية في الجسم، ما يعني أن زيادة الدهون قد تقلل من توفره في الدم. وتشير الدراسات إلى أن فقدان نحو 15% من الوزن قد يؤدي إلى تحسن ملحوظ في مستوياته. لذلك، فإن الجمع بين النشاط البدني الصباحي، مثل المشي في الهواء الطلق، واتباع نظام غذائي متوازن يعزز امتصاص الفيتامين ويدعم الصحة العامة بشكل كبير.

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
