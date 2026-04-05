دون مكملات.. 6 طرق طبيعية فعالة لتعويض نقص فيتامين "د"

كتب : سيد متولي

06:00 م 05/04/2026

فيتامين د

فيتامين د من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على قوة العظام ودعم جهاز المناعة وتحسين وظائف العضلات، ورغم سهولة الحصول عليه من مصادر متعددة، إلا أن نقصه لا يزال شائعا لدى كثير من الأشخاص، ما يؤدي إلى البحث عن وسائل طبيعية وآمنة لتعزيزه.

هل أشعة الشمس المصدر الأول لفيتامين د؟

التعرض لأشعة الشمس الطريقة الأكثر فعالية للحصول على فيتامين د، إذ يقوم الجسم بتصنيعه عند تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية، فالشمس يمكن أن توفر نحو 80% من احتياجات الجسم اليومية، مع اختلاف هذه النسبة حسب لون البشرة والموقع الجغرافي، بحسب موقع هيلث.

هل الأسماك والمأكولات البحرية غنية بفيتامين د؟

تأتي الأسماك الدهنية في مقدمة المصادر الغذائية الغنية بفيتامين "د"، حيث يحتوي 85 جراما من سمك التروتة على حوالي 645 وحدة دولية، بينما يوفر السلمون ما بين 383 و570 وحدة، كما تشمل القائمة التونة والسردين والرنجة، وهي خيارات فعالة لتعويض النقص.

هل منتجات الألبان غنية بفيتامين د؟

تلعب المنتجات الغذائية المدعمة دورا مهما في زيادة مستويات فيتامين د، مثل منتجات الألبان والحبوب والسمن النباتي.

هل الفطر خيار مميز لفيتامين د؟

الفطر من أبرز المصادر النباتية لفيتامين د، حيث يمتلك قدرة على إنتاج فيتامين "د2" عند تعرضه لأشعة الشمس، خاصة الأنواع البرية والمجففة.

