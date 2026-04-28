أوضحت الدكتورة جين والبول، خبيرة التغذية البريطانية، أن الجوز من أكثر المكسرات التي تُهمل رغم قيمته الغذائية العالية، مشيرة إلى أن حفنة صغيرة منه يوميا تسهم في تعزيز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض، إضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ، وفقا لموقع "science".

لماذا يعتبر الجوز غذاء غنيا بالفوائد؟

أشارت الخبيرة إلى أن حبة واحدة من الجوز (حوالي 28 جراما) تحتوي على ما بين 180 و200 سعرة حرارية، وتوفر نحو 18 جراما من الدهون الصحية، معظمها من أحماض أوميجا-3 الضرورية لصحة القلب والدماغ والعينين.

وتابعت أن هذه الدهون تؤدي دورا مهما في تحسين التوازن الهرموني، ودعم الخصوبة، والمساعدة على ضبط مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

هل يساعد الجوز على تحسين صحة الدماغ والمزاج؟

تناول الجوز بانتظام يدعم وظائف الدماغ، ويسهم في تحسين التركيز والذاكرة، كما يساعد على تقليل أعراض التوتر والقلق.

كيف يسهم الجوز في خفض الكوليسترول؟

توضح الخبيرة أن إضافة الجوز ضمن النظام الغذائي يساعد عللى خفض مستويات الكوليسترول الضار والكلي بنسبة تصل إلى 7% عند تناوله يوميا، كما يسهم في تقليل الالتهابات بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

كيف يمكن الاستفادة منه في النظام الغذائي؟

تنصح بإضافة الجوز إلى الأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين لزيادة الشعور بالشبع، أو استخدامه كإضافة للسلطات، خاصة مع الأطعمة الغنية بفيتامين C لتعزيز الفائدة الغذائية.

ما الأشخاص الممنوعون من تناوله؟

ورغم فوائده الصحية، تحذر الخبيرة من أن الجوز يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص، كما تنبه مرضى سيولة الدم إلى ضرورة تناوله بحذر وعدم الإفراط فيه دون استشارة طبية.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوز

5 مكسرات تعزز صحة الشعر.. تناولها

قشور الجوز كنز صحي.. إليك فوائدها المذهلة





