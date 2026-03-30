قشور الجوز كنز صحي.. إليك فوائدها المذهلة

كتب : شيماء مرسي

08:00 ص 30/03/2026

الجوز

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من روسيا أن أجزاء ثمار الجوز التي عادة ما تهمل، مثل القشرة والغلاف الخارجي الأخضر المحيط بها تحتوي على فوائد صحية مهمة.

أي أجزاء الجوز تحتوي على أكبر قدر من المركبات النشطة؟

حلل الباحثون الأجزاء المختلفة لثمرة الجوز، بما في ذلك اللب والقشرة الصلبة والغلاف الخارجي الأخضر الذي يغلف الثمرة قبل جنيها.

وتبين أن تركيز المركبات النشطة بيولوجيا كان أعلى في الأجزاء الخارجية من الثمرة، متفوقا على ما هو موجود في اللب.

ما الفوائد الصحية لقشور الجوز؟

أظهرت الدراسة أن قشور ثمار الجوز غنية بالمركبات الفينولية، بما في ذلك حمض الإيلاجيك والكاتيكينات، وهي مواد معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات وفوائدها للأعصاب، وفقا لـ "لينتا رو".

ما الفرق بين الغلاف الخارجي واللب في الجوز من حيث الفوائد؟

أظهر الباحثون أن الغلاف الخارجي الأخضر لثمار الجوز يحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، بما في ذلك بيتا كاروتين، الذي يؤدي دورا مهما في دعم المناعة وحماية الخلايا.
أما لب ثمرة الجوز فهو غني بفيتامين E المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

