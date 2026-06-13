تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة الغنامية ببشتيل، ما يستلزم قطع المياه لمدة 16 ساعة عن عدد من المناطق المتأثرة، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

موعد وأماكن انقطاع المياه بالجيزة اليوم

أوضحت "الشركة" أن قطع المياه يشمل منطقة الغنامية بقرية بشتيل، وتحديدًا شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، وشارع الأربعين، وشارع المسابك، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، وحتى الساعة 4 عصر اليوم السبت.

وأضافت أن أعمال التطهير تأتي بهدف تحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي ورفع مستوى الأداء التشغيلي، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتقليل الأعطال المستقبلية.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مع إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي خط أرضي أو محمول.

وناشدت شركة مياه الشرب بالجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

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