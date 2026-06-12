يلجأ بعض الأشخاص إلى أنظمة غذائية تستبعد أنواعا معينة من الأطعمة، مثل البيض أو الألبان أو الدواجن، سواء لأسباب صحية أو ضمن أنظمة غذائية خاصة، لكن هل تعرف ما يمكن أن يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناولها؟.

وبحسب موقع المكتبة الوطنية للطب الأمريكي، فإن البيض والألبان والدواجن من المصادر المهمة للبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

وبالتالي، فإن الحرمان من هذه الأطعمة قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية إذا لم يتم تعويضها من مصادر أخرى، مثل الكالسيوم، والفيتامينات الأخرى، والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

لكن يمكن لبعض الأشخاص الامتناع عن منتجات الألبان، مثل الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو عدم تحمل اللاكتوز، إلا أن ذلك يستدعي اللجوء إلى بدائل غذائية مناسبة، مثل حليب الصويا أو غيره من المنتجات المدعمة، لضمان الحصول على العناصر الغذائية اللازمة وتجنب حدوث أي نقص غذائي.

الامتناع عن تناول البيض والدواجن يسبب نقص البروتين



البيض والدواجن من أبرز مصادر البروتين، وهو عنصر أساسي لبناء العضلات والحفاظ على صحة الأنسجة والأعضاء، وعند التوقف عن تناولهما، يجب تعويض البروتين من مصادر أخرى مثل البقوليات وفول الصويا والمكسرات والحبوب الكاملة.

مخاطر تجنب تناول البيض والدواجن.. انخفاض مستويات فيتامين B12



الأنظمة الغذائية التي تستبعد المنتجات الحيوانية بالكامل قد تزيد خطر نقص فيتامين B12، وهو عنصر ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يؤدي نقصه إلى الشعور بالتعب والتنميل ومشكلات التوازن والتركيز.

الامتناع عن منتجات الألبان يهدد صحة العظام



الألبان من أهم مصادر الكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وعند الامتناع عن الحليب ومنتجاته دون بدائل مدعمة، قد ترتفع احتمالات نقص الكالسيوم بمرور الوقت.

هل الامتناع عن البيض واللبن والدواجن؟



لا يعني التوقف عن تناول البيض أو اللبن أو الدواجن بالضرورة الإضرار بالصحة، إذ يمكن اتباع نظام غذائي نباتي متوازن يوفر الاحتياجات الغذائية كافة، بشرط التخطيط الجيد واختيار بدائل مناسبة للبروتين والكالسيوم وفيتامين B12 والحديد وغيرها من العناصر الأساسية.

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