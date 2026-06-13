تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر محاكمة عاطل متهم بقتل شاب بطلق ناري، بدائرة قسم شرطة السلام أول، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

عاطل متهم في قضية قتل شاب بمدينة السلام

وكانت مباحث قسم شرطة السلام أول قد تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، حيث ترصد للمجني عليه أثناء عودته من عمله، وما إن شاهده حتى أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش، ما أسفر عن إصابته في الصدر ووفاته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.