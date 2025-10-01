ما لا تعرفه المرأة.. هكذا يتغير عقلها بسبب دورة الحيض

أظهرت أبحاث علمية حديثة، باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي المتقدمة، أن دورة الحيض لدى النساء تحدث تأثيرات ملموسة في بنية الدماغ على مستوى المادة الرمادية والبيضاء، ما يعكس مرونة غير مسبوقة في الجهاز العصبي للمرأة البالغة، وفقا لما ذكره موقع newsroom .

وفي دراستين متزامنتين، قادتهما فرق بحثية في كل من ألمانيا وكاليفورنيا، شملت أكثر من 50 امرأة، تبين أن تقلبات هرموني الإستروجين والبروجستيرون خلال الدورة الشهرية تؤثر في مناطق رئيسية من الدماغ، لا سيما الحصين المسؤول عن الذاكرة وتنظيم العواطف.



الدراسة التي أجرتها الدكتورة جوليا ساخر من معهد ماكس بلانك استخدمت أجهزة تصوير دقيقة لمسح أدمغة المشاركات في ست مراحل مختلفة من الدورة الشهرية.

وأظهرت النتائج أن منطقة الحصين تزداد سمكا مع ارتفاع هرمون الإستروجين، ثم تعاد هيكلتها مجددا مع زيادة البروجستيرون، في إشارة إلى دورة متكررة من "إعادة التشكيل" تحدث شهريا في الدماغ.

تحسين الاتصال العصبي



في موازاة ذلك، أكدت دراسة ثانية أجراها فريق في جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا أن التغيرات الهرمونية لا تؤثر فقط في حجم الدماغ، بل تمتد إلى كفاءة الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة، حيث لاحظ الباحثون تعديلات في مسارات المادة البيضاء تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة نقل المعلومات العصبية.

بين النتائج العلمية والتحفظات البحثية



رغم أهمية النتائج، يشدد العلماء على أن هذه التغيرات لا تعني بالضرورة حدوث تقلبات إدراكية أو عاطفية مثل "ضباب الدماغ" أو نوبات المزاج، خاصة أن المشاركات في الدراسات لم يبلغن عن أعراض عصبية أو نفسية مرافقة.

ومع ذلك، يرى الباحثون في هذه النتائج دعوة واضحة لإجراء مزيد من الدراسات لفهم خصوصية الدماغ الأنثوي وتأثيرات الدورة الهرمونية عليه.

إعادة نظر في فهم "دماغ المرأة"



تقول العالمة العصبية إميلي جاكوبس، المشاركة في إحدى الدراسات:"لدينا اليوم دليل مادي واضح على أن الهرمونات الجنسية تعيد تشكيل دماغ المرأة البالغة باستمرار، وأن الصورة أكثر دقة وتعقيدا مما كنا نعتقد".

وتضيف:"وبينما لا يعني تغير الحجم أو الكثافة أداء إدراكيا أفضل بالضرورة، إلا أن هذه الاكتشافات تؤكد ما وصفه الباحثون بـالمرونة العصبية المذهلة، وتبرز الحاجة لإعادة النظر في الفرضيات التقليدية حول استقرار بنية الدماغ البشري، خاصة لدى النساء".