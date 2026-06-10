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انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

11:00 ص 10/06/2026

طلاب الشهادة الإعدادية

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انتهى منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في آخر أيام ماراثون الامتحانات.

وبانتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية، يكون طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة قد أنهوا جميع امتحانات نهاية العام الدراسي، وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة وغرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

وشهدت اللجان الامتحانية انتظامًا في سير الامتحانات على مدار الأيام الماضية، مع تطبيق الإجراءات التنظيمية والضوابط المقررة لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بها.

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الشهادة الإعدادية الجيزة الدراسات الاجتماعية امتحانات الجيزة تعليم الجيزة

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