بعد جدل نظام الطيبات للعوضي.. فيديو قديم لمصطفى محمود حول علاقة الأكل بالجسم
كتب : سيد متولي
الدكتور ضياء العوضي
أعادت وفاة الدكتور ضياء العوضي تسليط الضوء على ما يعرف بـ"نظام الطيبات"، بعدما عاد هذا النظام الغذائي إلى دائرة الجدل من جديد داخل الأوساط الطبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
ما هو نظام الطيبات؟
هو نظام غذائي للدكتور ضياء العوضي، يعتمد على استبعاد أطعمة يراها "خبيثة" تسبب الالتهابات، مع التركيز على أخرى يراها "طيبات" تساعد الجسم على الاستشفاء.
ما علاقة الطعام بالمرض؟
في أحد الفيديوهات للطبيب الشهير، مصطفى محمود، صاحب برنامج "العلم والإيمان"، كشف أن أطعمة مثل: الكحك والبسكوت والغريبة والفطير المشتلت والكسكسي، إضافة إلى القشطة والزبدة والتورتة، يتناولها الإنسان لمجرد "الطفاسة"، ناصحا بالاعتدال عند تناولها للحفاظ على صحتك، ما يعني أن هذه الأطعمة غير مفيدة، وتهدد صحة الجسم.
وتابع مصطفى محمود: "هناك علاقة بين الطعام والصحة والمرض"، مضيفا أن قطعة لحمة تتناولها قد تتسبب في وفاة شخص آخر.
وعلق أيضا على مكسبات الطعم والرائحة الموجودة في الشوكولاتة والحلويات، مؤكدا أنها تسبب تهيجا عصبيا للأطفال، إضافة إلى انحرافات سلوكية وأنواع من الصداع.
كما أشار إلى أن الموز والفراولة فواكه قد تسبب أعراضا مرضية، وكذلك اللبن والبيض.
هذا ما يحدث للكوليسترول وقلبك عند إضافة السمن البلدي للطعام.. لن تتوقع تأثيرها
تعرف على الكمية التي يجب تناولها من السمن في اليوم