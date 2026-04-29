آثار نظام "الطيبات"، الذي طرحه الدكتور ضياء العوضي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بفكرة الاكتفاء بشرب الماء عند الشعور بالعطش الشديد فقط، وهو ما دفع الدكتور معتز القيعي للرد وتوضيح الرأي العلمي في هذا الشأن.

أضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن الاعتماد على الإحساس بالعطش فقط كإشارة لشرب الماء يعد مفهوما غير دقيق من الناحية الطبية، موضحا أن الشعور بالعطش يظهر في مرحلة متأخرة نسبيا بعد أن يكون الجسم قد بدأ بالفعل في فقدان جزء من سوائله.

وتابع من خلال تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الحفاظ على ترطيب الجسم لا يرتبط فقط بالعطش، بل يتطلب شرب الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة أو مع زيادة النشاط البدني، لما لذلك من دور مهم في دعم وظائف الجسم الحيوية وتحسين التركيز والحالة العامة.

وأكد أن نقص السوائل في الجسم قد ينعكس بشكل مباشر على النشاط الذهني والبدني، مشددا على أن الانتظام في شرب الماء أفضل بكثير من انتظار الشعور بالعطش.

ما هو تأثير قلة شرب الماء على صحة الجسم؟

قد يؤدي نقص السوائل إلى الصداع وضعف التركيز.

زيادة في معدل ضربات القلب وشعور بالإجهاد.

تراجع في كفاءة الأداء وزيادة احتمالات تكوّن الحصوات.

إمساك واضطرابات هضمية.

إرهاق وجفاف في الجلد.

وأشار القيعي إلى أن السبب في هذه التأثيرات يعود إلى أن الجفاف يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، ما يؤثر على كفاءة عمل الأجهزة المختلفة في الجسم.

