أعاد "نظام الطيبات" الذي ارتبط باسم الدكتور الراحل ضياء العوضي، الجدل حول طرق علاج ارتفاع ضغط الدم، بعد الترويج لفكرة إمكانية السيطرة على المرض عبر نظام غذائي صارم يقلل النشويات والسكريات ويعتمد على الدهون الصحية والبروتين، وصولا إلى الاستغناء عن أدوية الضغط تدريجيا أو بشكل كامل.

ويؤكد متبنو هذا النظام أنه يمثل "بديلا طبيعيا" للعلاج الدوائي، وهو ما فتح باب نقاش واسع بين مؤيدين يرون فيه أسلوب حياة صحيا، وأطباء وخبراء يحذرون من مخاطر التوقف عن العلاج الدوائي دون إشراف طبي، باعتبار أن ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن يتطلب في الغالب علاجا طويل الأمد.

ماذا يحدث لمريض ضغط الدم عند التوقف عن الدواء؟

وفقا لموقع HealthMatch الطبي، فإن إيقاف أدوية ضغط الدم أو التوقف عنها بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى عودة الضغط إلى مستوياته المرتفعة خلال فترة قصيرة، مع احتمالية حدوث أعراض انسحاب لدى بعض أنواع الأدوية، من بينها الصداع، القلق، تسارع ضربات القلب، الغثيان، والتوتر، وفي حالات أقل شيوعا قد يحدث ارتفاع حاد في الضغط قد يصل إلى ما يعرف بـ"الأزمة الضغطية".

وتكمن خطورة الأمر في كون ارتفاع الضغط غالبا لا يصاحبه أعراض واضحة، ما يجعل الضرر يتراكم بصمت على الأوعية الدموية والقلب والكلى والعينين دون أن يشعر المريض.

ومن أبرز المضاعفات المحتملة على المدى الطويل التلف التدريجي في الشرايين، وزيادة خطر السكتة الدماغية، وأمراض الشرايين التاجية والجلطات القلبية، وتضخم عضلة القلب وفشل القلب، وتضرر الكلى وصولا إلى الفشل الكلوي، واعتلال شبكية العين وضعف أو فقدان البصر، إلى جانب تأثيرات عصبية تشمل تراجع القدرات الإدراكية.



"لا توقف الدواء دون طبيب"

ويحذر الأطباء من أن الإحساس بالتحسن أو استقرار القياسات لا يعني الشفاء، لكن قد يكون نتيجة مباشرة لتأثير الدواء، مؤكدين أن أي تعديل في الجرعة أو التوقف يجب أن يتم تحت إشراف طبي دقيق، مع إمكانية اللجوء إلى تقليل الجرعات تدريجيا فقط في حالات محددة وبعد تحسن نمط الحياة بشكل واضح.

وبحسب موقع Cochrane المتخصص في مجال الصحة، فإن الأدلة العلمية حول وقف أدوية الضغط لدى كبار السن ما زالت غير حاسمة، والنتائج المتاحة لا تسمح بتأكيد أمان التوقف عن العلاج، مع التشديد على عدم إيقاف الأدوية دون استشارة طبية.

ورغم التأكيد على دور نمط الحياة في تحسين ضغط الدم، مثل فقدان الوزن، تقليل الملح، الإقلاع عن التدخين، وتعديل النظام الغذائي، إلا أن الأطباء يشددون على أن هذه التغييرات غالبا ما تكون مساندة للعلاج، وليست بديلا مباشرا عنه، خصوصا في الحالات المزمنة أو المتقدمة.

اقرأ أيضا:

العشق القاتل.. كيف يهدد توتر كرة القدم حياة اللاعبين والمشجعين؟

