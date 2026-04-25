يُعد المشمش من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية، وقد تناول موقع Healthline الطبي معلومات مهمة حول فوائده الصحية، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم بشكل كبير.

هل يساعد المشمش في تحسين صحة العين؟

يحتوي المشمش على فيتامين A وبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان لدعم صحة النظر وتقليل خطر ضعف الإبصار مع التقدم في العمر.

هل يساهم المشمش في تقوية جهاز المناعة؟

نعم، فاحتواؤه على فيتامين C ومضادات الأكسدة يساعد الجسم على مقاومة الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض.

هل المشمش مفيد لصحة القلب؟

الألياف والبوتاسيوم في المشمش يساعدان في تنظيم ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

هل يساعد في تحسين الهضم؟

المشمش غني بالألياف التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

هل له دور في نضارة البشرة؟

بفضل مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد المشمش في تقليل علامات الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة وترطيبها.

