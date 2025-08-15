5 مشروبات ترطّب جسمك وتحميك من الجفاف

يمكنك اللجوء إلى المشروبات الطبيعية والمنعشة التي تغذي جسمك وترطبه في نفس الوقت، وفقُا healthline.

إليك بعض المشروبات الطازجة التي تساعد على ترطيب جسمك وحمايتك من الجفاف

عصير البطيخ

يُعد البطيخ من الفواكه الغنية بالماء، حيث تصل نسبة الماء فيه إلى أكثر من 90%. كما يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، والتي تساعد على تعويض ما يفقده الجسم من سوائل. يمكنك تحضير عصير البطيخ ببساطة عن طريق خلطه في الخلاط دون إضافة سكر للحصول على مشروب منعش وصحي.

ماء جوز الهند

يُعرف بـ"مشروب الرياضيين" لأنه غني بالشوارد (Electrolytes) الطبيعية مثل البوتاسيوم والصوديوم، التي تساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال وسريع. ماء جوز الهند خيار مثالي لمن يمارسون الرياضة أو يتعرضون للشمس لفترات طويلة، لأنه يعيد توازن الأملاح في الجسم.

عصير الخيار والنعناع

يُعد هذا المشروب من أفضل الخيارات لترطيب الجسم بفضل محتوى الخيار العالي من الماء، بالإضافة إلى خصائصه المهدئة. يضيف النعناع نكهة منعشة ويساعد على تحسين الهضم، لتحضيره، يمكنك مزج الخيار المقطع مع أوراق النعناع وبعض الماء البارد في الخلاط، ثم تصفيته وتناوله.

عصير الليمون بالزنجبيل والعسل

هذا المشروب ليس فقط مرطبًا، بل هو أيضًا معزز للمناعة. الزنجبيل يمنح إحساسًا بالدفء ويساعد على تحسين الدورة الدموية، بينما الليمون غني بفيتامين C، يمكنك تحضيره بخلط عصير الليمون الطازج مع قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، وإضافة القليل من العسل لتحليته.

عصير الأناناس والليمون

يحتوي الأناناس على إنزيم "البروميلين" الذي يساعد على تقليل الالتهابات، كما أنه غني بالماء والفيتامينات، عند مزجه مع الليمون، يصبح لديك مشروب منعش يساعد على ترطيب الجسم وتزويده بمضادات الأكسدة.