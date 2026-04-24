في ظل البحث المستمر عن طرق غذائية تساعد في تحسين التعامل مع مرض السكري من النوع الثاني، كشفت دراسة حديثة عن نتائج لافتة لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون على بعض مؤشرات عمل البنكرياس.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أجرى باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام دراسة شملت 51 بالغا مصابين بالسكري من النوع الثاني، تتراوح أعمارهم بين 55 و62 عاما، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى اتبعت نظاما كيتونيا منخفض الكربوهيدرات، بينما اتبعت الثانية نظاما غذائيا قليل الدهون، مع الحفاظ على الوزن دون التركيز على فقدانه.

كيف يعمل النظام الكيتوني؟

يعتمد النظام الكيتوني على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير، ما يدفع الجسم إلى حالة "الكيتوزية"، وهي حالة استقلابية يستخدم فيها الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بدلا من الجلوكوز.

هل يؤثر النظام الغذائي على البنكرياس؟

خلال الدراسة، قام الباحثون بقياس نسبة دموية تُعرف باسم البروأنسولين إلى الببتيد C، وهي مؤشر يساعد في تقييم كفاءة البنكرياس في إنتاج الأنسولين، وتحديدا أداء خلايا بيتا المسؤولة عن ذلك.

ماذا أظهرت النتائج؟

أظهرت النتائج، المنشورة في مجلة جمعية الغدد الصماء، أن المجموعتين فقدتا قدرا بسيطا من الوزن، إلا أن المجموعة التي اتبعت النظام الكيتوني سجلت تحسنا أكبر في المؤشر المرتبط بوظيفة البنكرياس، ما قد يشير إلى انخفاض الضغط على خلايا إنتاج الأنسولين.

وقالت الباحثة الرئيسية ماريان يورتشيشين إن اتباع النظام الكيتوني لمدة ثلاثة أشهر فقط قد يكون له تأثير إيجابي على وظيفة خلايا بيتا، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.

هل النظام الكيتوني آمن على المدى الطويل؟

رغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة محدودة من حيث العدد والمدة، ولا يمكن اعتبارها دليلا كافيا على قدرة النظام الغذائي وحده على علاج السكري من النوع الثاني.

وفي المقابل، تشير دراسات أخرى إلى بعض المخاوف المحتملة، حيث ربطت أبحاث من جامعة باث بين النظام الكيتوني لمدة 12 أسبوعا وارتفاع مستويات الكوليسترول، إضافة إلى تغيرات في بكتيريا الأمعاء المفيدة، وهو ما قد يؤثر على الصحة الأيضية لدى بعض الأشخاص.

