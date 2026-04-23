آلام البطن وتقلصاتها تعتبر من أصعب أنواع الآلام التي يمكن أن يشعر بها الإنسان، ولها العديد من الأسباب بعضها خطير ويستوجب تدخل طبي والبعض الآخر بسيط أو يمكن احتماله.



ما أهم أسباب آلام البطن؟

وفيما يلي أهم أسباب آلام البطن، ومتى يجب استشارة الطبيب، وفقا لما ذكره موقع webmd.

1-التسمم الغذائي

يحدث هذا عند تناول طعام ملوث بجراثيم معينة. قد تكون تقلصات المعدة أحد الأعراض. بالإضافة إلى التقلصات، قد تعاني من:

اضطراب في المعدة

غثيان

قيء

إسهال

حمى

قد يستغرق ظهور الأعراض دقائق أو ساعات أو أيام.

كبار السن، والأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي. ولكن يتعافى معظم الناس دون الحاجة إلى زيارة الطبيب، أما في حالة تفاقم الأعراض يجب مراجعة الطبيب، ومنها:

وجود دم في البراز

ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 39 درجة مئوية)

تكرار القيء، مما قد يؤدي إلى الجفاف

علامات الجفاف (قلة التبول، الدوخة، جفاف شديد في الفم والحلق)

إسهال يستمر لأكثر من بضعة أيام

كما يجب استشارة الطبيب في حالة الإسهال لدى الأطفال دون سن 6 أشهر أو كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة.

2-فيروس المعدة

قد تسمع طبيبك يطلق على هذه الحالة اسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

ويطلق عليها أيضا اسم إنفلونزا المعدة، لكنها ليست ناجمة عن فيروس الإنفلونزا.نظرا لتشابه أعراض فيروس المعدة والتسمم الغذائي، مثل التقلصات، فمن السهل الخلط بينهما.

ويصاب الشخص بفيروس المعدة عن طريق الاتصال المباشر بشخص مصاب، كأن يتشارك معه الطعام أو أدوات المطبخ، كالشوكة أو السكين.

كيف ينتقل فيروس المعدة؟

كما يمكن الإصابة به عن طريق تناول أو شرب طعام أو ماء غير آمن، وعلى عكس التسمم الغذائي، ينتشر فيروس المعدة بسهولة إلى الآخرين، على الأقل خلال الأيام الأولى من الإصابة.تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

إسهال مائي

ألم في المعدة

اضطراب في المعدة وقيء

آلام في العضلات أو صداع

حمى خفيفة

لا يوجد علاج طبي لفيروس المعدة. هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها في المنزل للوقاية من الجفاف والشعور بتحسن، فقط تجنب الأطعمة الصلبة. واشرب الكثير من السوائل بدلا منها - الماء، أو المرق الصافي، أو المشروبات الرياضية الخالية من الكافيين.

3-الحساسية الغذائية

تحدث هذه الحساسية عندما يدافع جهاز المناعة في الجسم عن نفسه ضد طعام يظنه ضارا.

أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعا هي حساسية البروتينات، مثل:

المحار

المكسرات

الأسماك

البيض

الحليب

الفول السوداني

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أطعمة معينة، فمن الأفضل تجنبها. قد يسبب رد الفعل التحسسي الخطير، المعروف باسم التأق، انخفاضا مفاجئا في ضغط الدم، وصعوبة في البلع، وضيقا في التنفس. وإذا لم يعالج فورا، فقد يكون مميتا.

4-عدم تحمل الطعام

يحدث هذا إما عندما يهيج الطعام جهازك الهضمي أو عندما يجد جسمك صعوبة في هضمه.

مثل اللاكتوز وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وهو أكثر أنواع عدم تحمل الطعام شيوعا.

قد تظهر الأعراض فقط عند تناول كمية كبيرة من الطعام المسبب للمشكلة أو عند تناوله بشكل متكرر.

تناول مضادا للحموضة لعلاج أعراض عدم تحمل الطعام الأخرى مثل حرقة المعدة أو ألم المعدة.

5-متلازمة القولون العصبي (IBS)

قد يكون ألم المعدة أحيانا علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة، وقد تكون مصابا بمتلازمة القولون العصبي (IBS). تشمل الأعراض ما يلي:

تقلصات

ألم في المعدة

انتفاخ

إسهال

غازات

متلازمة القولون العصبي مرض مزمن، لذا ستحتاج إلى التعامل معه على المدى الطويل. مع ذلك، إذا لاحظت أي تغيير في حركة الأمعاء أو أي تغيرات أخرى، استشر طبيبك.

