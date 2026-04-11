كشفت تقارير طبية حديثة وفق موقع Healthline، أن النوم لأقل من 5 ساعات يوميًا لمدة أسبوع فقط يمكن أن يُحدث تغيرات خطيرة في وظائف الجسم والعقل، حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

كيف يتأثر الدماغ بقلة النوم؟

الحرمان من النوم يؤدي إلى ضعف التركيز والانتباه وتراجع القدرة على اتخاذ القرار وبطء ردود الفعل، كما يزيد من خطر الأخطاء اليومية والحوادث، بسبب انخفاض كفاءة الدماغ.

ماذا يحدث للقلب؟

النوم غير الكافي:

يرفع ضغط الدم

يزيد من معدل ضربات القلب

يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل

الجسم ببساطة لا يحصل على الوقت الكافي لإصلاح الأوعية الدموية.

هل يؤثر على الوزن؟

نعم، وبشكل واضح يزيد هرمون الجوع وينخفض هرمون الشبع وتزداد الرغبة في الأطعمة عالية السعرات، والنتيجة زيادة محتملة في الوزن خلال فترة قصيرة.

ماذا عن المناعة؟

قلة النوم لمدة أسبوع تضعف الجهاز المناعي زتقلل قدرة الجسم على مقاومة العدوى تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد، الجسم يحتاج النوم لإنتاج خلايا مناعية فعالة.

التأثير النفسي هل هو خطير؟

بحسب خبراء الصحة يزيد التوتر والقلق وتتقلب الحالة المزاجية وقد تظهر أعراض شبيهة بالاكتئاب، فالنوم يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم المشاعر.

النوم أقل من 5 ساعات يوميًا لمدة أسبوع ليس مجرد إرهاق عابر، بل إنذار حقيقي يؤثر على الدماغ والقلب والمناعة وحتى الحالة النفسية، وينصح الأطباء بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على صحة الجسم والعقل وتجنب هذه المخاطر.

