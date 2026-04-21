عصير الشمندر وعصير الرمان من المشروبات الطبيعية التي يُنصح بها لدعم صحة القلب والمساعدة في خفض ضغط الدم. وبينما يتميز كل منهما بعناصر غذائية مفيدة، يتساءل البعض أيهما أفضل في ضبط ضغط الدم؟

هل يساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الدم بسرعة؟

يُعرف عصير الشمندر بتأثيره السريع في خفض ضغط الدم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من النترات التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، هذا المركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويظهر تأثيره خلال 30 دقيقة فقط من تناوله.

كما يحتوي على مضادات أكسدة مثل البيتالين التي تسهم في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الأوعية مع الاستخدام المنتظم، وفقا لموقع "Verywell Health".

كيف يعمل عصير الرمان بطريقة مختلفة؟

على عكس الشمندر، يعتمد عصير الرمان على تأثير تدريجي وبطيء، فهو غني بمركبات البوليفينول التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الأوعية الدموية، ومع الاستهلاك المنتظم، يسهم في تحسين مرونة الأوعية وتقليل تصلبها بمرور الوقت، ما يدعم صحة القلب بشكل عام.

هل يمكن الاعتماد عليهما لخفض ضغط الدم؟

تأثير عصير الشمندر والرمان على ضغط الدم يظل محدودًا إلى حد متوسط، حيث يحدث انخفاض بسيط في القراءات، لذلك لا يمكن اعتباره علاجا بديلا للأدوية، بل عاملا مساعدا ضمن نمط حياة صحي، مع اختلاف النتائج من شخص لآخر.

أي العصير أفضل لصحة القلب؟

يعتمد الاختيار على الهدف من الاستخدام؛ فإذا كان المطلوب تأثير سريع يكون عصير الشمندر الخيار الأنسب، بينما يفضل عصير الرمان لمن يبحث عن دعم تدريجي ومستمر لصحة الأوعية الدموية.

هل هناك فوائد إضافية لعصير الشمندر والرمان؟

إضافة إلى تأثيرهما على ضغط الدم، يسهم كلا العصيرين في تحسين مستويات الكوليسترول، ودعم صحة الدماغ، وتقليل الالتهابات، بفضل محتواهما الغني بمضادات الأكسدة.

أيهما أكثر كفاءة؟

لا يوجد تفوق لأحدهما، إذ يعمل كل منهما بطريقة مختلفة، ويظل التوازن الغذائي والاعتماد على نمط حياة صحي هو الأساس في دعم صحة القلب والسيطرة على ضغط الدم.

