مع التقدم في العمر تزداد مخاطر أمراض القلب، لكن هناك بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي تؤدي دورا مهما في حماية القلب وتقليل هذه المخاطر.

ويعد الكوليسترول ونوعية الكربوهيدرات من أبرز العوامل المؤثرة في صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل الشيخوخة عامل خطر رئيسي لأمراض القلب؟

التقدم في العمر أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، حيث تزداد احتمالات ضعف الأوعية الدموية وارتفاع معدلات الإصابة مع التقدم في السن.

كيف يؤثر الكوليسترول على صحة القلب؟

يؤدي الكوليسترول دورا محوريا في صحة القلب، نظرا لأن ارتفاع الكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) يؤديان إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل جميع الكربوهيدرات ضارة للقلب؟

الكربوهيدرات ليست متساوية، فالمكررة مثل السكر الأبيض والخبز الأبيض والمشروبات المحلاة تضر القلب، بينما تسهم الكربوهيدرات المعقدة في تحسين صحة القلب وتنظيم الدهون في الجسم.

ما سر الشوفان في حماية القلب؟

الشوفان من أهم الأطعمة المفيدة للقلب لاحتوائه على ألياف بيتا جلوكان، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والتقليل من تراكمه في الشرايين، إضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

كيف يسهم الشوفان في خفض الكوليسترول؟

تعمل ألياف الشوفان على الارتباط بالكوليسترول الضار والتخلص منه عبر الجهاز الهضمي، كما تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل أكسدة الدهون وحماية الشرايين من التصلب.

هل طريقة تناول الشوفان تؤثر على فوائده؟

ينصح بتناول الشوفان دون إضافة سكريات أو دهون مشبعة، ويفضل إضافته مع أطعمة صحية مثل التوت والجوز للحصول على أفضل تأثير في دعم صحة القلب.

هل التغييرات البسيطة في الغذاء تكفي للوقاية؟

إضافة أطعمة صحية مثل الشوفان ضمن نظام غذائي متوازن يسهم بشكل فعال في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية مع التقدم في العمر.

