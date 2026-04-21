طعام يعزز صحة القلب ويخفض اكوليسترول- تناوله

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 21/04/2026

صحة القلب

مع التقدم في العمر تزداد مخاطر أمراض القلب، لكن هناك بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي تؤدي دورا مهما في حماية القلب وتقليل هذه المخاطر.

ويعد الكوليسترول ونوعية الكربوهيدرات من أبرز العوامل المؤثرة في صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هل الشيخوخة عامل خطر رئيسي لأمراض القلب؟

التقدم في العمر أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، حيث تزداد احتمالات ضعف الأوعية الدموية وارتفاع معدلات الإصابة مع التقدم في السن.

كيف يؤثر الكوليسترول على صحة القلب؟

يؤدي الكوليسترول دورا محوريا في صحة القلب، نظرا لأن ارتفاع الكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) يؤديان إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل جميع الكربوهيدرات ضارة للقلب؟

الكربوهيدرات ليست متساوية، فالمكررة مثل السكر الأبيض والخبز الأبيض والمشروبات المحلاة تضر القلب، بينما تسهم الكربوهيدرات المعقدة في تحسين صحة القلب وتنظيم الدهون في الجسم.

ما سر الشوفان في حماية القلب؟

الشوفان من أهم الأطعمة المفيدة للقلب لاحتوائه على ألياف بيتا جلوكان، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار والتقليل من تراكمه في الشرايين، إضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

كيف يسهم الشوفان في خفض الكوليسترول؟

تعمل ألياف الشوفان على الارتباط بالكوليسترول الضار والتخلص منه عبر الجهاز الهضمي، كما تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل أكسدة الدهون وحماية الشرايين من التصلب.

هل طريقة تناول الشوفان تؤثر على فوائده؟

ينصح بتناول الشوفان دون إضافة سكريات أو دهون مشبعة، ويفضل إضافته مع أطعمة صحية مثل التوت والجوز للحصول على أفضل تأثير في دعم صحة القلب.

هل التغييرات البسيطة في الغذاء تكفي للوقاية؟

إضافة أطعمة صحية مثل الشوفان ضمن نظام غذائي متوازن يسهم بشكل فعال في تحسين صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية مع التقدم في العمر.

اقرأ أيضا:

6 أطعمة تعزز صحة الدماغ والقلب.. لا تتجاهلها

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك

فعالة ومذهلة.. وصفة طبيعية لحماية القلب وخفض الكوليسترول


الشوفان الكوليسترول صحة القلب

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
مصراوى TV

مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
زووم

"بتعوم في البحر".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار على متن يخت
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-4-2026.. رياح وشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-4-2026.. رياح وشبورة
"وافق مبدئيًا".. هاني حتحوت يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل
رياضة محلية

"وافق مبدئيًا".. هاني حتحوت يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل
نشرة التوك شو| قرارات رادعة لملاحقة ممتنعي النفقة وفائض بإنتاج الدواجن
أخبار مصر

نشرة التوك شو| قرارات رادعة لملاحقة ممتنعي النفقة وفائض بإنتاج الدواجن

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)