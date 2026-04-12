الكوليسترول ضروري للصحة الجيدة، لكن زيادته قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، لكن ما أفضل طريقة لحماية نفسك؟.

أضرار ارتفاع الكوليسترول

ارتفاع الكوليسترول قد يضيّق الشرايين ويسبب تراكم المواد الدهنية المعروفة بتصلب الشرايين، ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأنه لا يسبب أعراضا، ومع ذلك فهو يشكل خطرا صحيًا كبيرًا قد يكون مميتا إذا لم يعالج، بحسب صحيفة express البريطانية.

الفئات الأكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول

بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر من غيرهم، بمن فيهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والرجال، والنساء اللواتي بلغن سن اليأس، وقد يكون المرض وراثيًا أيضا.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

قد ينتج هذا المرض عن تناول الأطعمة الدهنية، وقلة ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والتدخين.

أفضل طرق لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة

ومع ذلك، توجد بعض القواعد البسيطة التي يمكن اتباعها، وبعض التغييرات السهلة التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة به، فضلا عن خفض مستوياته لدى المصابين به بالفعل.

تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية لخفض الكوليسترول

لتقليل نسبة الكوليسترول لديك، حاول التقليل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة.

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

حاول أن تأكل أكثر:

الأسماك الدهنية، مثل سمك الماكريل والسلمون

زيت الزيتون، والدهون القابلة للدهن المصنوعة من هذه الزيوت

الأرز البني، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل

المكسرات والبذور

الفواكه والخضراوات

حاول أن تأكل أقل:

فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية

الزبدة، والسمن، والزبدة الحيوانية

كريمة وجبن

الكعك والبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل

مارس المزيد من التمارين الرياضية لخفض الكوليسترول

احرص على ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة (ساعتين ونصف) من التمارين الرياضية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين الرياضية عالية الشدة أسبوعيًا.

من الأمور الجيدة التي ينصح بتجربتها لخفض الكوليسترول:

المشي: حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك بالنبض بشكل أسرع

السباحة

ركوب الدراجات.

توقف عن التدخين لخفض الكوليسترول

التدخين يرفع مستوى الكوليسترول في الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان.

