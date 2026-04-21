الجزر أحد أكثر الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجسم الحيوية، بين حماية العين وتعزيز المناعة، لـ دعم القلب والدماغ، بوفر تناوله مجموعة من الفوائد الصحية، وفقا لموقع "health".

كيف يعزز الجزر صحة العين؟

الجزر مصدرا غنيا بفيتامين أ، وهو عنصر أساسي لحماية الخلايا ودعم صحة البصر، ويسهم في الوقاية من أمراض مثل التنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما أن نقصه يؤدي إلى جفاف العين وضعف الرؤية الليلية.

كما يحتوي على مضادات أكسدة مهمة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تؤدي دورا في حماية الشبكية وعدسة العين وتحسين وظائفها.

هل يقوي الجزر جهاز المناعة؟

يساعد فيتامين أ الموجود به على تقوية الأغشية المخاطية التي تعمل كحاجز طبيعي ضد الجراثيم، خاصة في الجهاز التنفسي والهضمي والبولي، كما يسهم فيتامين ج في دعم مقاومة الجسم للأمراض.

هل يساعد الجزر في تنظيم ضغط الدم؟

يسهم البوتاسيوم الموجود به في ضبط ضغط الدم، من خلال تقليل مستويات الصوديوم والسوائل الزائدة في الجسم، ما يخفف العبء على القلب ويحسن كفاءة الدورة الدموية.

كيف يقلل الجزر من خطر أمراض القلب؟

المركبات الفينولية الموجودة في الجزر تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، تعمل على التحكم بمستويات السكر والكوليسترول في الدم، وهما من أهم عوامل الخطر لأمراض القلب، كما أن الليكوبين يسهم في تعزيز صحة الأوعية الدموية والحد من أمراض القلب.

هل يسهم الجزر في إنقاص الوزن؟

يتميز الجزر بكونه غنيا بالألياف والماء، ما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، وارتبط تناوله بانخفاض مؤشر كتلة الجسم وتقليل معدلات السمنة، كما أن سعراته الحرارية منخفضة، ما يجعله خيارا مثاليا للأنظمة الغذائية الصحية.

لماذا يساعد الجزر على ضبط مستوى السكر في الدم؟

تسهم الكاروتينات الموجودة به في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، بينما تساعد الألياف القابلة للذوبان على تنظيم مستويات السكر بعد تناول الطعام، كما أنه منخفض المؤشر الجلايسيمي، ما يجعله مصدرا ثابتا للطاقة دون ارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

كيف يدعم الجزر صحة الدماغ؟

بفضل احتوائه على مركبات مضادة للالتهابات مثل اللوتين، الذي لا يقتصر دوره على حماية العين فقط، بل يشمل دعم صحة الدماغ، وتحسين الوظائف الإدراكية لدى كبار السن والحد من التدهور العصبي.

