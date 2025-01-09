أغرب 6 فواكه حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

كتبت- أسماء مرسي:

الفواكه من أهم المصادر الطبيعية للعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، ولكن هل تعلم أن عالم الفواكه مليء بأنواع لا تحصى، ولكل منها نكهة وملمس فريد؟

وفقًا لموقع "webmd"، إليك أغرب أنواع الفاكهة حول العالم:

فاكهة النجمة

تتميز فاكهة النجمة بشكلها النجمي ولونها الأصفر الذهبي الجذاب، تنتمي هذه الفاكهة إلى جنوب شرق آسيا، وتتمتع بمذاق منعش يجمع بين الحمضيات والتفاح والبرقوق.

وبالرغم من مذاقها اللذيذ، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة، وتعد مصدرا غنيا بالألياف وفيتامين سي.

الجاك فروت

الجاك فروت هي أكبر وأغرب فاكهة في العالم، ويمكن أن يصل وزنها (46 كجم)، تنمو هذه الفاكهة بشكل طبيعي في الهند، وتتميز بنسيجها الليفي، ويمكن أن يكون مذاقها محايدا أو حلوا حسب درجة نضجه.

وتعد مصدرا غنيا بالفيتامينات والمعادن، وفيتامين سي وفيتامينات ب والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية أساسية لصحة الجسم.

فاكهة التنين

فاكهة التنين، أو البيتايا، هي ثمرة صبارية ذات قشرة ملونة زاهية ولب أبيض أو وردي مليء بالبذور السوداء الصغيرة.

موطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية، ولكنها تزرع الآن في العديد من المناطق الاستوائية، وتتميز بمذاق منعش يشبه مزيجا من الكيوي والكمثرى، وهي غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

فاكهة الخبز

هي غذاء أساسي لسكان جزر المحيط الهادئ منذ آلاف السنين، شكلها كروي كبير، وقوامها يشبه الخبز، وبالرغم من اسمها، فإنها تفتقر إلى نكهة قوية، ولكنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والبوتاسيوم.

البطيخ المقرن

البطيخ المقرن، المعروف أيضا باسم الكيوانو، هو ثمرة استوائية ذات مظهر فريد ومميز، قشرته الخارجية الشائكة تخفي لبا أخضر لامعا يشبه الهلام، وله نكهة منعشة تجمع بين الخيار والليمون مع لمسة من الموز.

موطنه الأصلي أفريقيا، واكتسب شعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم بفضل مذاقه الفريد وقيمته الغذائية العالية.

المانجوستين

تعتبر فاكهة المانجوستين، واحدة من أكثر الفواكه غرابة في العالم، تتميز بحجمها الصغير الذي يُشبه اليوسفي، بقشرة أرجوانية صلبة ولحم أبيض ناعم، ونكهتها الفريدة تشبه الموز والخوخ.

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