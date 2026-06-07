مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 2
01:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:00

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

اليونان

- -
22:00

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

أعلي تقييم.. ماذا قدم مصطفي شوبير في ودية مصر والبرازيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

04:36 ص 07/06/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل
  • عرض 13 صورة
    مصطفي شوبير في مباراة مصر والبرازيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أداءً مميزًا خلال مواجهة البرازيل الودية التي أقيمت صباح اليوم الأحد، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ورغم خسارة منتخب مصر بنتيجة 2-1، فإن شوبير كان أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة ومنع المنتخب البرازيلي من زيادة حصيلته التهديفية.

وجاءت أرقام مصطفى شوبير في المباراة وفقًا لمنصة سوفا سكور كالتالي:

4 تصديات.

31 تمريرة صحيحة.

دقة تمرير بلغت 79%.

53 لمسة للكرة.

فقد الاستحواذ 8 مرات.

التقط كرتين عاليتين.

شتت الكرة مرتين.

استعاد الاستحواذ 14 مرة.

فاز بصراعين هوائيين.

حصل على أعلى تقييم بين لاعبي منتخب مصر بدرجة 7.2.

اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. وسام أبو علي يوجه عبر مصراوي رسالة لجماهير الأهلي

"أمي تدعوا لك".. رسالة فكاهية من الجماهير لمحمد صلاح (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفي شوبير منتخب مصر منتخب البرازيل كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حمزة عبدالكريم يتبادل قمصيه مع نجم برشلونة بعد ودية مصر والبرازيل (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

حمزة عبدالكريم يتبادل قمصيه مع نجم برشلونة بعد ودية مصر والبرازيل (فيديو)
القومي للترجمة يحتفي باليوم العالمي للغة الروسية ويناقش كتاب عن دوستويفسكي
أخبار مصر

القومي للترجمة يحتفي باليوم العالمي للغة الروسية ويناقش كتاب عن دوستويفسكي
شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة
شئون عربية و دولية

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة
5 صور للظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

5 صور للظهور الأول لحمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
اقتصادية النواب عن الدعم النقدي: رغيف الخبز خارج أي مفاوضات وسيظل مدعومًا
أخبار مصر

اقتصادية النواب عن الدعم النقدي: رغيف الخبز خارج أي مفاوضات وسيظل مدعومًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان