أعلي تقييم.. ماذا قدم مصطفي شوبير في ودية مصر والبرازيل؟

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قدم مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أداءً مميزًا خلال مواجهة البرازيل الودية التي أقيمت صباح اليوم الأحد، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

ورغم خسارة منتخب مصر بنتيجة 2-1، فإن شوبير كان أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة ومنع المنتخب البرازيلي من زيادة حصيلته التهديفية.

وجاءت أرقام مصطفى شوبير في المباراة وفقًا لمنصة سوفا سكور كالتالي:

4 تصديات.

31 تمريرة صحيحة.

دقة تمرير بلغت 79%.

53 لمسة للكرة.

فقد الاستحواذ 8 مرات.

التقط كرتين عاليتين.

شتت الكرة مرتين.

استعاد الاستحواذ 14 مرة.

فاز بصراعين هوائيين.

حصل على أعلى تقييم بين لاعبي منتخب مصر بدرجة 7.2.

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