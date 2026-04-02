أظهرت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم، ما يفاقم المخاوف الصحية، خاصة بين الشباب، وفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس".

من قاد الدراسة وما منهجيتها؟

أجريت الدراسة بقيادة باحثين من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، بقيادة البروفيسور المشارك برنارد ستيوارت، بمشاركة فريق متعدد التخصصات ضم خبراء في علم الأوبئة، والصيدلة، وجراحة الصدر، والصحة العامة. اعتمد الفريق على مراجعة الأدلة العلمية من الدراسات السريرية، تجارب الحيوانات، والأبحاث المخبرية، لتقييم مخاطر السجائر الإلكترونية بشكل شامل.

ما أبرز نتائج الدراسة؟

على الرغم من اختلاف مصادر الأدلة، توصل الباحثون إلى استنتاج متسق: السجائر الإلكترونية يُرجح أن ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حتى عند استخدامها بمعزل عن التدخين التقليدي. أظهرت المراجعة وجود تلف في الحمض النووي، إجهاد تأكسدي، وأورام في تجارب على الحيوانات، إلى جانب أضرار خلوية واضطرابات في المسارات البيولوجية المرتبطة بالسرطان. كما تم الكشف عن مركبات مسرطنة في رذاذ هذه الأجهزة، مثل المركبات العضوية المتطايرة والمعادن الناتجة عن التسخين.

هل الدراسة تقدّم أرقام دقيقة عن حجم المخاطر؟

أكد الباحثون أن تقييمهم يظل نوعيًا، ولا يقدّم تقديرًا دقيقًا لحجم المخاطر. وتحديد ذلك يتطلب دراسات طويلة الأمد على البشر لمتابعة التأثيرات المباشرة.

لماذا يزداد القلق الآن؟

مع الانتشار السريع للسجائر الإلكترونية منذ طرحها في الأسواق كبديل "أقل ضررًا" للتدخين التقليدي، أصبح استخدامها شائعًا، خاصة بين الشباب. كثير من المستخدمين لا يتخلون عن التدخين التقليدي، بل يستخدمون النوعين معًا، ما يزيد المخاطر الصحية بشكل كبير ويضاعف احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

ما الدروس من تاريخ التدخين التقليدي؟

يشير الباحثون إلى أن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان بدايات التعامل مع مخاطر التدخين التقليدي، والتي استغرق الاعتراف بها عقودًا طويلة رغم وجود مؤشرات مبكرة. ويحذر الفريق من التأخر في اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة، خاصة مع الانتشار السريع للمنتجات الإلكترونية الحديثة.

أين نشرت الدراسة؟

تم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة Carcinogenesis، مؤكدة على أهمية رفع الوعي حول مخاطر السجائر الإلكترونية اتخاذ خطوات وقائية مبكرة.

