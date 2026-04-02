أظهرت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بشكل ملحوظ بزيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة لدى البالغين. كل زيادة مقدارها 100 غرام يوميًا ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بنسبة 41%، حتى بعد تعديل النتائج لمراعاة العمر والجنس وعوامل أخرى، وفقًا لما ذكره موقع "نيوز ميديكال".

من شملته الدراسة وكيف تم جمع البيانات؟

حلل الباحثون بيانات المسح الصحي الوطني والتغذوي الأمريكي (NHANES) بين 2017 و2023، وشملت الدراسة 8975 مشاركًا بالغًا، مع استبعاد من هم دون 20 عامًا والحوامل ومن لديهم بيانات ناقصة. وقد اعتمدت الدراسة على تقارير ذاتية حول وجود حصوات المرارة واستبيانات لتقدير استهلاك السكر اليومي.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

أظهرت النتائج أن المصابين كانوا عادة أكبر سنًا، ذوي دخل أقل، وأكثر عرضة للسمنة والخمول البدني والتدخين، بالإضافة إلى أمراض مزمنة أخرى. كما كانت النساء تمثل 53% من المشاركين، وكانت نسبة الإصابة أعلى بين من يستهلكون سعرات حرارية أقل.

كيف يزيد السكر من خطر حصوات المرارة؟

يوضح الباحثون عدة آليات:

ارتفاع السكر يرفع مستويات الجلوكوز والإنسولين، ما يزيد إفراز الكوليسترول في الصفراء.

الأنظمة الغذائية عالية السكر قد تؤدي إلى مقاومة الإنسولين والسمنة الحشوية، مما يقلل حركة المرارة ويسبب ركود الصفراء.

الإفراط في السكر يحفز الإجهاد التأكسدي والالتهاب منخفض الدرجة، ما يضعف وظيفة المرارة ويسرع تكوين بلورات الكوليسترول.

يمكن أن يؤثر أيضًا على التوازن البكتيري وسلامة جدار الأمعاء بشكل غير مباشر.

ما أهمية التعلم الآلي في الدراسة؟

استخدم الباحثون نموذج XGBoost لتحديد عوامل الخطر بدقة، وحقق النموذج دقة 89.6% في التنبؤ بخطر الإصابة. وأظهرت النتائج أن استهلاك السكر جاء في المرتبة السادسة بعد العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم.

كيف يمكن الوقاية من حصوات المرارة؟

تسلط الدراسة الضوء على أن النظام الغذائي، خاصة تقليل السكر، يمثل خطوة وقائية بسيطة وفعالة، تقلل خطر الإصابة وتحد من مضاعفات الحصوات، مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس، بالإضافة إلى تقليل العبء الاقتصادي للرعاية الصحية.

هل الدراسة تثبت أن السكر هو السبب؟

رغم قوة النتائج، الدراسة مقطعية ولا تثبت السببية المباشرة. كما أن الاعتماد على تقارير ذاتية قد يقلل دقة النتائج، لذا يوصي الباحثون بإجراء دراسات مستقبلية طويلة الأمد لفهم الآليات بشكل أفضل وتأكيد العلاقة قبل إصدار توصيات علاجية رسمية.

