كشف الدكتور مارك هايمان، الخبير الطبي البارز، عن خطوات عملية وبسيطة يمكن للجميع اتباعها لاستعادة صحتهم، في ظل انتشار الأمراض المزمنة بين كثير من الناس. يشارك هايمان رؤاه مع الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً نصائح قائمة على خبرته الطويلة في المجال الطبي، وفقًا لما ذكره "ميرور".

لماذا يعتبر النظام الصحي الحالي غير مناسب لطبيعة الإنسان؟

يشير هايمان إلى أن النظام الصحي يعمل كما صُمم، لكنه غالبًا ضد طبيعة الإنسان، قائلاً: "فطعامك صُمّم ليكون مُسبّبًا للإدمان، وبيئتك مليئة بالسموم التي تعطل وظائفك البيولوجية". وأضاف أن الأمراض المزمنة أصبحت القاعدة السائدة، ما يجعل اتباع أساليب وقائية أمراً ضرورياً.

ما هي الخطوات الخمس الأساسية لصحة أفضل؟

لمواجهة هذا الواقع، اقترح هايمان خمس خطوات أساسية وبسيطة:

تناول طعام حقيقي بعيدًا عن المعالجات الصناعية.

تحريك الجسد بانتظام لمواكبة طبيعة الجسم.

إعطاء النوم أولوية قصوى لضمان استعادة الطاقة.

شرب الماء بكميات كافية يوميًا للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.

التواصل مع أشخاص حقيقيين لدعم الصحة النفسية والاجتماعية.

لماذا تعتبر هذه الخطوات فعالة؟

يقول هايمان: "هذا هو الدواء الذي يجدي نفعًا. عندما تفهم احتياجات جسدك لتعمل كفاءته القصوى، ستبدأ بالشعور بتحسن ملحوظ. البداية بالأساسيات البسيطة غالبًا ما تكون الأكثر تأثيرًا، وتشكل الركيزة الأساسية لتعافي الجسد وإصلاح خلاياه".

ما النظام الغذائي الذي يتبعه الدكتور هايمان شخصيًا؟

في منشور سابق، كشف هايمان عن نظامهم الغذائي اليومي الذي يساعده على الشعور "وكأنه في السادسة والعشرين من عمره رغم بلوغه السادسة والستين"، ويشمل أصنافًا مثل البيض، وجبن "فيتا"، وشطيرة "برغر"، ما يعكس أهمية تناول الطعام الحقيقي والمتوازن.

أقرأ أيضًا:

هذا ما يحدث لك عند تناول فصين من الثوم على الريق



للرجال.. 7 فوائد مذهلة لتناول الثوم يوميًا



كيف يساعد الثوم على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم؟